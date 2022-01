Protection de la canopée: Un portrait de l'état des boisés de Québec d'ici 6 mois

Un comité dévoilera d'ici six mois un portrait de l'état des boisés de la ville de Québec, dans l'objectif de les protéger des pressions du développement.

• À lire aussi: Montréal : Acquisition d’un nouvel espace vert

Le comité a été annoncé lundi. Le maire, Bruno Marchand, a indiqué qu'un conseiller de chaque formation politique présente au conseil municipal y siégera. La vice-présidente du comité exécutif de la Ville, Marie-Josée Asselin, représentera l'équipe du maire, Québec Forte et Fière, Anne Corriveau, Équipe Marie-Josée Savard, Bianca Dussault, Québec 21 et Jackie Smith, Transition Québec.

«Ce portrait va faire l'objet d'une présentation à la population pour qu'on ait tous une compréhension commune des défis qu'on a en foresterie urbaine et en protection des espaces boisés», a exprimé Mme Asselin.

Il s'agit d'un sujet important pour les citoyens, a mentionné l'élue. «On veut avoir un meilleur portrait, à la fois dans le contexte du tramway, mais aussi pour tous les autres projets de développement.»

La Ville veut établir le statut des boisés, leur propriété, les développements qui les menacent.

Développement durable

En campagne électorale, Québec Forte et Fière s'était engagée à protéger les boisés et à encourage les méthodes durables et novatrices de développement. «On veut arrêter la destruction des boisés. Ça fait l'unicité de plusieurs quartiers de la ville», a soutenu Mme Asselin.

Anne Corriveau estime la question importante, notamment dans son secteur de Sainte-Foy, «prisé», où on vit des changements dans la trame urbaine. «C'est d’autant plus intéressant qu’un tramway s’en vient. Il y a plusieurs questions auxquelles les citoyens veulent des réponses.»

Pour Bianca Dussault, de Val-Bélair, qui est aussi présidente de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles, «notre arrondissement regorge de boisés et de futurs développements». Elle dit souhaiter que Val-Bélair demeure «la ville de la nature».

Jackie Smith s'est dite enthousiaste à l'idée de travailler sur le dossier et affirme qu'elle accordera une attention particulière à la préservation des boisés dans les milieux centraux «très bétonnisés».

À VOIR AUSSI