Qualifications de la Coupe du monde de soccer: les États-Unis prendront le Canada au sérieux

L’équipe américaine de soccer masculin prend très au sérieux le défi que représentera le Canada le 30 janvier prochain, lorsque les deux formations fouleront le terrain du Tim Hortons Field, à Hamilton, pour leur match de qualification pour la Coupe du monde qui sera disputée au Qatar, en 2022.

Après huit matchs, les représentants de l’unifolié trônent au sommet du classement des équipes de la CONCACAF, avec 16 points, elle qui n’a toujours pas subi la défaite. Les Américains sont tout juste derrière, avec 15 points.

Lors du premier duel, en sol américain, les membres de la feuille d’érable ont réussi à soutirer un match nul de 1 à 1. Ce résultat, somme toute positif, était survenu pratiquement deux ans, jour pour jour, après l’un des résultats les plus surprenant dans un match impliquant ces deux mêmes formations.

Le 15 octobre 2019, les hommes de John Herdman avaient défait leurs voisins du sud 2 à 0, au BMO Field de Toronto, en Ligue des nations, mettant ainsi fin à une disette de 34 ans sans victoire contre le pays de l’Oncle Sam. Cette défaite avait d’ailleurs ouvert les yeux des Américains.

«Nous ne nous étions pas méfiés du Canada, a admis le défenseur des États-Unis Sebastian Lletget, qui participe au camp d’entraînement hivernal de son pays et dont les propos ont été repris par le site de la Major League Soccer (MLS). Ils reviennent de loin. Ce n’est plus la même équipe. C’est une bonne équipe et elle a tout notre respect.

«Ce fût un point tournant pour tous les joueurs présents, individuellement et en tant qu’équipe, se remémore Lletget. À partir de ce moment, le message était que tout commence avec notre niveau d’intensité.»

«C’était évident que nous allions perdre à un certain moment donné, a ajouté Aaron Long. C’était l’un de ces moments où nous sommes retournés au vestiaire et nous nous sommes dit : "C’est le genre de choses qui arrivent, ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments difficiles, mais tout est une question de comment nous nous relèverons".»

Les hommes de Gregg Berhalter se sont bien relevés, eux qui ont finalement gagné la Ligue des nations, un peu plus tard, puis la Gold Cup, en 2021.

Pour ce nouveau choc, les Canadiens seront toutefois privés des services de leur meilleur joueur, Alphonso Davies, qui souffre d’une myocardite légère apparue après avoir contracté la COVID-19.

