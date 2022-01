«Tout le monde veut gagner» - Laurent Dauphin

Laurent Dauphin a réintégré la formation lundi contre les Coyotes, prenant la place de Michael Pezzetta. Après la rencontre, le Québécois a répété un discours qu’on entend souvent en cette saison des plus pénibles.

« Tout le monde veut gagner chaque match. On l’a dit avant le match : tous les matchs sont importants. On a essayé, mais ça n’a pas marché. C’est certain que ce n’est pas facile, ce n’est pas ce qu’on veut. »

– Laurent Dauphin

Un duel entre le Canadien et les Coyotes, c’était un derby pour la dernière place. Pour plusieurs partisans, le CH avait intérêt à perdre cette rencontre afin d’augmenter ses chances de gagner la loterie pour le prochain repêchage. Jonathan Drouin est conscient de cette réalité, mais il a rappelé qu’il ne peut pas contrôler ce que les fidèles de l’équipe pensent.

« Les gens ont droit à leur opinion, sur Twitter, Instagram ou dans les journaux. On ne contrôle pas ça. On ne peut pas s’en faire si les fans veulent qu’on gagne ou pas, on n’abandonne pas. Il y a des choses à construire. On a de jeunes joueurs, des choses à construire pour l’an prochain et cette année. Tu ne peux pas abandonner. »

– Jonathan Drouin

Antoine Roussel s’est retrouvé au cœur de l’action lors du quatrième but des Coyotes. Il a obtenu une passe sur le but de Nick Schmaltz, mais il a aussi touché légèrement à Cayden Primeau, forçant Dominique Ducharme à contester le but. Il a parlé de ce jeu avec les collègues de l’Arizona.

« J’ai juste foncé vers le filet et je me suis fait pousser un peu. J’ai réussi à faire une passe derrière moi et il a fait un bon jeu. L’arbitre m’a dit rapidement qu’il ne croyait pas qu’il y avait une interférence. Je trouve que ce but a cassé les jambes du CH. »

– Antoine Roussel