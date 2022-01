UE: il faut prolonger la suspension du Pacte de stabilité (responsable parlementaire allemand)

Berlin | L'Union européenne doit prolonger la «suspension temporaire du Pacte de stabilité», qui limite déficits publics et dette, plaide un responsable parlementaire allemand.

«Nous sommes vraiment dans une crise très particulière» et «nous ne savons pas combien de temps» elle va encore durer, explique à l'AFP Anton Hofreiter, président écologiste de la commission des Affaires européennes du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand.

Pour éviter un effondrement économique, l'Union européenne avait temporairement mis de côté en 2020 le Pacte de stabilité, qui limite les déficits publics à 3 % et la dette à 60 % du Produit intérieur brut (PIB).

Le responsable écologiste est particulièrement attentif à la situation de l'Italie. La dette publique de l'Italie a dépassé 155 % de son PIB, suscitant l'inquiétude de Bruxelles.

«Sous (le Premier ministre Mario) Draghi, l'Italie a fait beaucoup de choses bien ces derniers mois. Personne n'a intérêt à ce qu'elle s'enfonce encore plus dans une crise économique», estime M. Hofreiter.

Cette flexibilité devrait également bénéficier aux pays qui font des dépenses ambitieuses en matière de protection du climat, ajoute ce cadre du parti écologiste allemand, membre de la nouvelle coalition qui a succédé au pouvoir aux conservateurs d'Angela Merkel.

M. Hofreiter soutient ainsi les appels visant à autoriser des investissements plus importants dans des projets «verts». «Je pense que c'est une proposition très intelligente», explique-t-il. «La Commission européenne dit également que les investissements climatiques sont très importants.»

Certaines règles du Pacte de stabilité font toutefois «obstacle au "Green Deal"», qui vise la neutralité carbone d'ici 2050, regrette le responsable parlementaire.

Le président français Emmanuel Macron, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE, s'est associé à des dirigeants sur la même ligne que lui, comme M. Draghi, pour demander à Bruxelles de réformer ses règles budgétaires afin de permettre des dépenses d'investissement plus importantes tout en gérant les niveaux d'endettement.

Le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, est lui proche de la ligne d'Angela Merkel, qui consiste à imposer la discipline budgétaire à long terme, une source de friction potentielle au sein de la coalition aux manettes en Allemagne.

Autre sujet potentiel de dissonances : le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie et l'Allemagne.

M. Scholz et ses ministres sociaux-démocrates soutiennent le projet et sont réticents à en faire un moyen de pression sur Moscou dans la crise ukrainienne.

Les ministres écologistes, dont la cheffe de la diplomatie, Annalena Baerbock, qui se rend lundi et mardi à Kiev et Moscou, sont sur une ligne plus dure au sujet de ce gazoduc, jugé «problématique» par M. Hofreiter.