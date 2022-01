Usine Eastway Tank d’Ottawa: les restes de quatre personnes localisés sur le site de l’explosion

Des restes humains ont été découverts sur le site de l’exposition survenue jeudi chez un constructeur de camions-citernes à Ottawa, mais la zone est trop risquée pour les récupérer, selon les autorités.

Jeudi, une exposition suivie d’un incendie a provoqué un mort et cinq disparus dans l’usine Eastway Tamk. Selon la police d’Ottawa, la victime a succombé à ses blessures, une fois admise en centre hospitalier, alors que quatre hommes et une femme étaient toujours portés disparus.

La coroner régionale du bureau d’Ottawa Luis McNaughton-Filion a précisé que les enquêteurs récupéreront les restes dès que possible pour identifier les victimes et déterminer la cause du décès.

L’enquête sur la cause de l’explosion risque d’être entravée par les débris sur place, la présence de produits chimiques et les conditions météorologiques, une tempête de neige étant attendue pour lundi matin, selon ce qu’a rapporté CTV News.

«Nous enlevons méticuleusement les débris, les morceaux de toit, les murs et certains équipements à l'intérieur du bâtiment. Nos efforts sont entravés par le froid et les risques sur place», a indiqué dimanche l'inspecteur du Service de police d'Ottawa Frank D'Aoust, cité par le réseau CTV.

«Souvent, on enlève des débris et on trouve d'autres obstacles, qui sont dangereux pour les enquêteurs sur place», a-t-il ajouté.

Des familles ont identifié Rick Bastien, Étienne Mabiala, Danny Beale et Kayla Ferguson comme les victimes de l’explosion, alors que l’enquête se poursuit.