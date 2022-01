«Zéro en 11»

Si vous croisez Dominique Ducharme à une table de roulette et que vous voyez qu’il mise sur les noirs, empressez-vous de placer vos jetons sur les rouges.

Pour une troisième fois en deux matchs, le Canadien a vu la révision d’un but tourner en sa défaveur. Si à Chicago, c’est la LNH qui avait exigé de revoir les séquences, lundi, c’est l’entraîneur-chef du CH qui a contesté la légalité d’un but.

Comme Ducharme l’avait bien constaté, Antoine Roussel est légèrement entré en contact avec Cayden Primeau, dans le demi-cercle de celui-ci, quelques secondes avant le but de Nick Schmaltz. Toutefois, Ian Walsh et Kelly Sutherland, les arbitres du match, ont déterminé qu’Alexander Romanov avait poussé l’attaquant des Coyotes sur son gardien.

« À mon avis, Romanov le pousse vers le coin, pas vers le but. Ça a clairement empêché Primeau de se déplacer et de faire un arrêt », a lancé Ducharme, après la rencontre.

« On est 0 en 11 », a-t-il sèchement ajouté à propos des séquences révisées, faisant suite à son commentaire de jeudi soir, à Chicago.

Le grain de sel de Gallagher

Ce même soir, Ducharme avait rappelé un but que Brendan Gallagher s’était vu refuser à Tampa, le 28 décembre, pour illustrer que les décisions des officiels ne semblent jamais être à l’avantage de son équipe.

Quelques secondes après le filet de Schmaltz, Gallagher, demeuré à Montréal où il récupère d’une blessure au bas du corps, s’est manifesté sur Twitter, comparant certaines séquences.

« Contre la Caroline, on s’est fait refuser un but. Ce soir, en Arizona, le but est bon. Contre Tampa, on s’est fait refuser un but. L’autre soir, à Chicago, le but a été accordé », a-t-il écrit.

Mais bon. Contrairement au match à Chicago, ce but ne fut pas décisif. D’ailleurs, il n’explique pas à lui seul le 25e revers du Tricolore en temps régulier.

Encore une fois, ils ont été trop nombreux, dans le camp du Canadien, à disputer un match en demi-teinte. Mike Hoffman et Nick Suzuki, entre autres, ont été particulièrement discrets.

« À certains moments, on a été ordinaires, a froidement analysé Ducharme. Je ne crois pas que nos joueurs jouent à leur plein potentiel. En tout cas, pas ce soir [lundi]. Je pense que nos gars sont capables de faire mieux que ça. »

Une croix sur Brière

Par ailleurs, dans le dossier de l’embauche du prochain directeur général du Canadien, des sources ont affirmé au Journal que Daniel Brière ne sera pas le candidat retenu.

Pourtant, il semblerait que lors de la première ronde d’entrevues, il ait été celui qui a le plus impressionné le quatuor composé de Geoff Molson, Jeff Gorton, Bob Gainey et Michael Andlauer.

Il reste donc deux candidats en lice : Mathieu Darche et Kent Hughes. Le nom du 18e directeur général de l’histoire de la concession devrait être connu incessamment.