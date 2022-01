Insidieusement, un courant est en train de prendre forme à la défense des non-vaccinés.

Pour convaincre les Québécois de la valeur d’une cause, l’on n’a qu’à lancer le mot « victime » pour rallier les militants de toutes tendances. En clair, s’élève dans la population au bord de la crise de nerfs un ras-le-bol qui en amène plusieurs à croire que les antivax bénéficient de toutes les excuses du monde.

On évoque le cas d’itinérants atteints de maladies mentales, donc incapables de fonctionner en société, de handicapés physiques qui ont besoin d’aide pour pouvoir obtenir le vaccin. D’autres non-vaccinés seraient terrorisés à l’idée de la piqûre. Des ermites volontaires vivant en marge de la société, des autochtones culturellement méfiants des vaccins de la science colonialiste, des immigrants coupés de la société québécoise par la langue et la culture se retrouveraient parmi les quelque 600 000 non-vaccinés.

Danger

Bref, les complotistes, ces brigades à l’idéologie apocalyptique, triomphent. Les bonnes âmes, les idéalistes sociaux et autres critiques sont à l’affût des erreurs et des contradictions du gouvernement Legault, mis en échec en quelque sorte par le dernier des variants, Omicron. Le premier ministre commence à vaciller sur son socle où il a trôné depuis presque deux ans.

Les Québécois, disait Pierre Elliott Trudeau, sont des émotifs. C’est sans doute la raison pour laquelle il avait qualifié le premier ministre de l’époque, Robert Bourassa, de « mangeur de hot-dogs » parce que ce dernier n’adhérait pas à sa vision centralisatrice du Canada.

Or les Québécois possèdent quelques défauts qui ressortent dans la crise actuelle. Pour avoir été trop patients au cours des siècles, les « porteurs d’eau » manifestent désormais une impatience à la limite de la rage. Ils haïssent ce qu’ils ont aimé en criant ciseau.

Victimisation

Il y a une semaine, les antivax ont subi des critiques virulentes de la part des médias, très en colère contre eux. Maintenant, trop de Québécois sont prêts à les considérer comme des victimes. L’annonce d’une taxe sanitaire, une idée plus que discutable à cause de l’impossibilité de son application, et la sortie quasi orchestrée des adversaires du gouvernement Legault contre celle-ci les amènent à accabler François Legault au point où ce dernier s’est senti obligé d’accepter l’invitation de TLMEP, où il est apparu exténué malgré le maquillage.

Les Québécois rêvent de consensus, mais n’ont de cesse de vivre dans l’affrontement. François Legault les avait apaisés, à vrai dire. Mais la pandémie a fini par avoir raison d’eux. La polarisation actuelle accommode les soldats complotistes. Mais elle plonge les faibles et les démunis de tous genres dans des états mentaux douloureux et permet à une gauche radicale de crier à la dictature en insinuant aussi que la CAQ veut démolir le système public de santé au profit du secteur privé.

À l’évidence, le climat hivernal ne refroidit guère les frustrés et les enragés. Il faut donc profiter de tous les petits frissons de bonheur, des plaisirs simples, des sourires échangés en croisant des gens dans la rue et des gestes attendrissants d’enfants pour croire que nous parviendrons à nous retrouver un jour printanier sans trop de blessures au cœur.