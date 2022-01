Aide financière appréciée

Le Halo Entraide communautaire de Donnacona a reçu, le 17 décembre 2021, un chèque de 1150 $ provenant du Fonds SVPCentraide/FADOQ de Québec et Chaudière-Appalaches pour les aînés.

Les Fonds Postérité et SVP (solidarité pour vaincre la pauvreté) ont été créés par des individus et familles dans le but de combattre la pauvreté, ses causes et ses conséquences. En soutenant la cause du Halo, les responsables du Fonds SVPCentraide/FADOQ pour les aînés réalisent leurs aspirations philanthropiques en répondant aux besoins de notre communauté. Sur la photo, de gauche à droite : Isabelle Moffet et Jane Michell, respectivement directrice générale et présidente du Halo ; Guy Bonneau, président FADOQ régions de Québec et Chaudière-Appalaches et Louis-Clément Picard, représentant de Centraide Québec.

Grosse transaction

Le début de l’année 2022 a été marqué par une importante transaction dans le monde de l’automobile alors que Paul Daigle, président du Groupe Daigle, a cédé deux de ses concessions (La Maison Chrysler de Charlesbourg et Saint-Nicolas Hyundai) à son associé de longue date Mario Goupil. C’est ainsi que le 1er janvier 2022, M. Goupil est devenu le seul propriétaire des deux concessionnaires automobiles, ainsi que du Centre de carrosserie CarrXpert de Charlesbourg. Paul Daigle avait acquis sa toute première concession, La Maison Chrysler de Charlesbourg, en 1986, et avait ouvert avec Mario Goupil St-Nicolas Hyundai en 2016. Le Groupe Daigle ne compte plus que quatre concessionnaires automobiles dans la région de Québec : Beauport Hyundai, Genesis de Québec, Beauport Mazda et Cartier Chevrolet Buick GM. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Mario Goupil et Paul Daigle.

Disparus

Quelques personnalités connues de la grande région de Québec sont décédées au cours des dernières semaines. Je m’en voudrais de ne pas offrir (en retard) mes sincères condoléances aux familles de ces disparus. Je pense à Ronald Bergeron (photo 1), 77 ans, autrefois de Laurier-Station, qui a été propriétaire d’Ameublement JGR pendant plus de 40 ans. Pierre Jobin (photo 2), 78 ans, agent de Félix Leclerc, fondateur de la boîte à chansons Les oiseaux de passage et instigateur de la venue de grands artistes européens à Québec. Raymond Malenfant (photo 3), 91 ans, ancien homme d’affaires québécois qui a été propriétaire du célèbre Manoir Richelieu de Charlevoix et György Terebesi (photo 4), 89 ans, éminent violoniste et pédagogue et l’un des fondateurs de Musique de chambre à Sainte-Pétronille.

En souvenir

Le 18 janvier 1989. Une entente de fusion est annoncée entre les brasseries Molson et O’Keefe. La nouvelle entreprise née de cette transaction contrôlera plus de 50 % du marché de la bière au pays.

Anniversaires

Denise Bombardier (photo), animatrice, chroniqueuse et auteure...Fernand Labrecque, propriétaire du salon de coiffure Jean-Claude au Carrefour Les Saules à Québec, 70 ans... Brian Gionta, joueur de hockey américain de la LNH (15 saisons dans la LNH), 43 ans... Maxime Bernier, ex-député de Beauce, fondateur et actuel chef du Parti populaire du Canada, 59 ans... Mark Messier, joueur de la LNH de 1979 à 2004, 61 ans... Kevin Costner, acteur américain, 67 ans... Richard Ouellet, maire de Saint-Simon-de-Rimouski de 1977 à 2001, 88 ans.

Disparus

Le 18 janvier 2017 : Guy Royer (photo), 70 ans, ex-DG de la Fondation du Grand Chemin et de chez Desjardins Sécurité Financière... 2021 : Jean-Pierre Bacri, 69 ans, acteur français qui a marqué le cinéma français par ses nombreux personnages de râleurs désabusés et attachants, mais aussi par les scénarios écrits avec Agnès Jaoui... 2020 : Roger Nicolet, 88 ans, ingénieur et politicien québécois ayant présidé plusieurs commissions d’enquête... 2019 : Gilles Paquet, 82 ans, économiste et professeur émérite à l’Université d’Ottawa... 2018 : Martine Époque, 75 ans, professeure de danse et chorégraphe canadienne... 2016 : Pierre Desruisseaux, écrivain et poète québécois... 2010 : Kate McGarrigle, 63 ans, auteure-compositrice et interprète... 2000 : Pierre Labelle, 58 ans, humoriste, comédien et chanteur.