Anthony Calvillo, «un grand atout» pour les Alouettes

L’entraîneur-chef des Alouettes de Montréal Khari Jones travaillera avec un groupe d’instructeur passablement remanié cette année et il s’est dit heureux et excité à cet égard.

L’ancien quart-arrière Anthony Calvillo a en effet été rapatrié et agira comme entraîneur des quarts après avoir passé quelques saisons à titre de coordonnateur offensif des Carabins de l’Université de Montréal.

«Je me sens vraiment bien à propos de nos additions, à commencer par Calvillo, a dit Jones dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l’équipe, mardi. Vous savez, de le ramener à Montréal où il a eu tant de succès comme joueur et où il a commencé sa carrière d’entraîneur. Donc d’être capable de le ramener pour qu’il puisse aider les quarts-arrière, je crois que ce sera très important pour leur développement et pour l’équipe dans son ensemble.»

Savoir à quoi s’attendre

Jeff Reinebold sera également de retour dans le nid. Après avoir été coordonnateur défensif de la formation québécoise en 2012, il arrive maintenant comme coordonnateur des unités spéciales. Il a occupé les mêmes fonctions jusqu’à tout récemment avec les Tiger-Cats de Hamilton.

«Il arrive avec tant de succès et d’expérience, a fait valoir Jones. Il vit et respire le football de la Ligue canadienne de football (LCF). C’est l’un de ces gars qui, lorsque vous l’avez [à la tête des] unités spéciales, vous savez quel genre de groupe vous aurez et le genre d’efforts qu’ils vont apporter.»

«Ce sont de grands atouts et je suis excité d’aller de l’avant avec eux.»

Les Alouettes ont conclu la saison 2021 avec une fiche de 7-7 avant de s’incliner en demi-finale de l’Est face aux Tiger-Cats. Le club est en quête d’une première victoire en éliminatoires depuis 2014.

Les Moineaux doivent disputer leur premier match en visitant les Stampeders de Calgary le 9 juin.

