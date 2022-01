Baie-Comeau candidate pour accueillir le nouveau centre de données de QScale

La ville de Baie-Comeau rêve de recevoir un centre de données de l’entreprise québécoise QScale, dans l’objectif de dynamiser l'économie de la municipalité.

L’entreprise québécoise jongle entre Baie-Comeau sur la Côte-Nord, et Thurso en Outaouais pour installer son troisième centre de traitement informatique après Lévis et Saint-Bruno de Montarville. Celui de Lévis a coûté 1 milliard $ et a créé 200 emplois. De grandes entreprises y aménagent des superordinateurs pour traiter leurs données stratégiques.

Selon QScale, Baie-Comeau possède les terrains et se situe près des sources d’énergie. L’éloignement des grands centres n’est pas un problème selon les dirigeants.

QScale veut aussi récupérer la chaleur dégagée par les ordinateurs pour d’autres utilités. Le centre de recherche du cégep de Baie-Comeau travaille d’ailleurs sur un projet pilote pour chauffer une serre à partir de l’énergie de l’entreprise Argo Blockchain.

Le maire Yves Montigny souhaiterait accueillir ce projet pour se tourner vers une nouvelle économie face au déclin du papier journal. QScale se donne encore un an pour compléter ses démarches avec Hydro-Québec et annoncer dans quelle ville elle s’installera.

