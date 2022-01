CHSLD: les Québécois ont droit à la vérité

Chargée d’enquêter sur l’hécatombe de la première vague dans six CHSLD – le même enfer s’est d’ailleurs vécu dans plusieurs autres –, la coroner Géhane Kamel ne cache plus son exaspération. Et pour cause.

Elle est confrontée à des témoins dont plusieurs souffrent de trous de mémoire ou lui servent des histoires cousues de fil blanc.

« Les bras m’en tombent, lançait-elle hier en pleine audience. On n’arrive pas à se rendre au bout de cette histoire-là. Personne du ministère [de la Santé] n’est capable de nous dire qu’effectivement, avant début avril [2020], les CHSLD n’étaient pas dans le radar du gouvernement. »

Personne ? Pas tout à fait. Vendredi, Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants, est venue offrir la version qui, jusqu’à preuve du contraire, serait la plus plausible.

Elle a confirmé qu’avant le début mars 2020, voyant les hôpitaux déborder en Italie, au ministère de la Santé (MSSS), on avait tout misé sur la préparation des hôpitaux. Rien pour les CHSLD. Malgré même les avertissements circulant déjà sur la vulnérabilité possible des personnes âgées fragiles face à la COVID-19, un virus respiratoire insidieux.

Puis, cet autre morceau s’est ajouté au casse-tête. Les CHSLD étant connus comme des milieux propices aux éclosions de toutes sortes, a-t-elle expliqué, on aurait aussi tenu pour acquis qu’on y saurait comment contenir la COVID-19.

Dans l’angle mort de l’angle mort

Résultat : en amont de la crise, les CHSLD se sont retrouvés dans l’angle mort de l’angle mort du gouvernement. Là même où ils croupissaient déjà depuis des décennies.

Ils étaient en manque grave de personnel et d’équipement de protection. La mobilité du personnel et l’inaction béate des méga CIUSSS et CISSS, pourtant responsables des CHSLD, faisant le reste.

Et Marguerite Blais ? De fait, la machine décisionnelle nichait au sommet du MSSS et d’une cellule de crise où les CHSLD ne figuraient pas plus dans ses priorités initiales. Du moins, jusqu’au reportage-choc d’Aaron Derfel du 10 avril 2020 sur le carnage à la résidence Herron. Mais il était trop tard.

Bref, quand Mme Blais a contredit la version de Danielle McCann, ex-ministre de la Santé, de son ex-sous-ministre et d’Horacio Arruda – à savoir que dès la fin janvier, ils auraient demandé aux PDG des CIUSSS et CISSS de préparer les CHSLD –, n’a-t-elle pas tout simplement dit la vérité ?

Les milliers de Québécois laissés seuls à mourir dans l’indignité, prisonniers de CHSLD non préparés à la COVID-19, négligés en plus depuis des décennies, n’en sont-ils pas la preuve ultime ?

Mercredi, la Commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, remettra son propre rapport final. L’exaspération fondée de la coroner Kamel milite toutefois déjà en faveur d’une enquête publique indépendante.

Enquête indépendante

Non pas pour lancer tel décideur ou telle décideuse au bûcher, mais parce que la première vague fut bien plus meurtrière au Québec. Parce qu’il nous faut, pour NOUS – élus, bureaucrates et citoyens –, comprendre comment faire, tous les jours, pour ne plus jamais oublier les plus fragiles d’entre nous.

Je le redis. Si des milliers d’enfants étaient morts ici dans les mêmes conditions abominables, nous aurions été des millions à envahir les rues pour le dénoncer. Pour les aînés, il n’y a pas eu de manifestations.

Cela en dit beaucoup sur l’indifférence de longue date, politique et collective, face aux vieux malades, mais aussi aux personnes handicapées. Ne détournons pas le regard. Seule la vérité nous aidera à faire mieux.

En fin d’audience, la coroner Kamel s’est adressée à la ministre Blais. Elle lui a dit ceci :

« Restez ce que vous êtes par rapport à vos propres valeurs. On procédera ensuite à une enquête et des recommandations sur le travail qui a été fait par le MSSS, etc. C’est une autre ball game. Il faut tirer des leçons pour les personnes âgées et les familles. Je vous souhaite sincèrement de retrouver de la sérénité. Quand vous retournerez en Chambre, dites-vous que vous avez fait tout ce que vous avez pu. »