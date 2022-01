COVID: l'Écosse assouplit la plupart des restrictions

La plupart des restrictions restantes liées au COVID-19 en Écosse seront assouplies à partir de lundi, a annoncé mardi le gouvernement écossais après une «chute importante» du nombre de nouveaux cas.

«La hausse des cas entraînée par Omicron a culminé la première semaine de janvier et nous sommes maintenant sur la pente descendante de cette vague de cas», a déclaré la première ministre, Nicola Sturgeon, au Parlement écossais.

Elle a annoncé la fin des restrictions restantes, tout en appelant la population à la prudence.

À partir de lundi, les discothèques pourront rouvrir et les jauges dans les salles de spectacle seront levées.

Jusqu'à présent, seuls trois ménages pouvaient se réunir à l'intérieur, une limite qui sera également levée.

Mme Sturgeon a cependant souligné que «malgré l'amélioration de la situation, le niveau de contaminations au COVID dans la population est toujours élevé. Donc, pour minimiser le risque d'attraper le virus, il serait judicieux que nous restions tous prudents dans nos interactions sociales à ce stade.»

Le télétravail continuera d'être recommandé lorsque c'est possible et les masques resteront obligatoires dans les lieux publics intérieurs et dans les transports en commun.

Au Royaume-Uni, chaque nation décide de sa politique en matière de santé. Le gouvernement gallois a lui aussi annoncé la semaine dernière une sortie progressive des restrictions liées au virus après que le Pays de Galles a atteint le pic de la vague Omicron et que les cas continuent de diminuer.

Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, s'est dit mardi «prudemment optimiste» sur le fait que les restrictions liées au COVID - parmi lesquelles le télétravail et le passeport sanitaire en certains lieux - pourront être «fortement réduites» en Angleterre la semaine prochaine.

M. Javid a déclaré aux députés qu'il était probable que le pic du nombre d'hospitalisations ait déjà été atteint.

Plus de 152 000 personnes sont mortes au Royaume-Uni dans les 28 jours ayant suivi leur dépistage positif au COVID-19. Les dernières données disponibles lundi montraient que le nombre de nouveaux cas hebdomadaires avait baissé de 41,7% par rapport à la semaine précédente.