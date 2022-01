Dur lendemain de tempête à travers le Québec

Le Québec se réveille avec la gueule de bois après une première vraie tempête hivernale qui a laissé sur son passage plus de 30 centimètres de neige au sol, lundi.

Les routes sont toujours difficilement praticables, rendant la circulation automobile dangereuse par endroits.

Environnement Canada maintient son avertissement de froid extrême pour les secteurs du nord, alors que dans le sud et l’est, la journée de mardi s’annonce «ordinaire» avec un ciel généralement dégagé et des températures légèrement à la baisse.

Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur à Sept-Îles et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où près de 25 centimètres de neige sont attendus mardi matin.

Les deux régions sont également concernées par un avertissement d’onde de tempête et de risque de débordement de vagues et de déferlement côtier.

Plus à l’est, l’agence fédérale prévoit de 15 à 25 centimètres de neige.

L’extrême froid sévira en Abitibi, à Chibougamau, dans La Tuque, dans la réserve faunique des Laurentides et à Waskaganish, notamment.

À Montréal et à Québec, il fera -15 degrés et -17 degrés et le ciel sera dégagé.

Le répit sera de courte durée, puisqu’une autre tempête de moindre ampleur s’amène pour mercredi avec des prévisions de 5 à 10 centimètres de neige pour les secteurs du sud de la province.