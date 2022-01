Effacer l'histoire quand elle dérange

Je pensais naïvement qu’OXFAM luttait contre la pauvreté.

Depuis dimanche, je sais, grâce à Richard Martineau, qu’OXFAM travaille aussi à enfoncer l’idéologie woke dans la tête des enfants, de concert avec des syndicats de professeurs et le Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec.

J’attends qu’on m’explique ce qu’un organisme du gouvernement fait dans cette galère.

Esclavage

OXFAM est loin d’être la seule organisation kidnappée par des idéologues.

L’ONG Amnistie internationale fut créée pour secourir les prisonniers dont les droits étaient bafoués.

Sa branche canadienne consacre maintenant énormément de temps à dénoncer le racisme « systémique » et l’« infâme » loi 21 sur la laïcité qui, comme on le sait, a transformé le Québec en sinistre goulag (c’est de l’ironie, petits lapins, savez-vous ce que c’est ?).

Dans ma chronique du 8 janvier, je disais que je pourrais relater de nombreux autres cas d’universitaires persécutés pour délit d’opinion anti-woke.

Des lecteurs ont voulu connaître d’autres cas. Très bien.

Celui-ci s’est passé en France et ne date pas d’hier. Je le choisis pour montrer que le wokisme, même s’il déferle maintenant, remue depuis longtemps, et que, contrairement à une fausseté souvent reprise, il ne se limite pas à l’Amérique du Nord.

En 2004, l’historien Olivier Grenouilleau publie l’ouvrage Les traites négrières.

Il explique, preuves à l’appui, qu’il y eut trois types de commerce d’esclaves : la traite atlantique (de l’Afrique vers l’Europe et l’Amérique), la traite arabo-musulmane (de l’Afrique subsaharienne vers le Maghreb et l’Asie) et la traite inter-africaine pour fournir les deux premières.

Le nombre de victimes estimé pour chacune des trois ? Respectivement 11, 17 et 14 millions.

Cet abominable commerce dura trois siècles en Occident, mais treize siècles dans le monde arabo-musulman.

Grenouilleau ne niait pas, ne minimisait pas. Il documentait et recadrait au nom de la vérité historique. Grosse tempête.

L’année suivante, il aggrava son cas, déclarant à un journaliste : « Au poncif raciste blanc – l’Occident civilisé face aux sauvages noirs – a succédé l’image tout aussi déformée de bourreaux uniquement blancs face à des Noirs uniquement victimes ».

Un collectif l’attaqua devant les tribunaux pour « diffamation publique raciale ». On demanda qu’il soit suspendu de ses fonctions universitaires.

Heureusement, des chercheurs courageux se portèrent à sa défense et la poursuite ne fut pas retenue.

Infantilisation

Trois ans auparavant, en 2001, l’Assemblée nationale française avait voté une loi reconnaissant comme crime contre l’humanité uniquement le commerce esclavagiste occidental.

Quand on demanda à la marraine de la loi, Christiane Taubira, pourquoi ce deux poids deux mesures, elle répondit : « Pour que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l’héritage des méfaits des Arabes ».

Bref, traitons-les comme des enfants à qui il faut cacher les faits pour leur bien.

Elle insistait cependant pour que les jeunes Occidentaux, eux, sachent – et cela va de soi – tout des horreurs commises par leurs ancêtres. Encore deux poids deux mesures.

Mme Taubira vient d’annoncer qu’elle sera candidate à l’élection présidentielle.