Jean-Claude Lord victime d'âgisme ?

Ces temps-ci, le milieu du show business prend un soin jaloux des minorités.

C’est même devenu une obsession. Les diffuseurs, Radio-Canada en particulier, les fonds d’aide comme Téléfilm, le Fonds des médias ou la SODEC ont même établi des grilles spéciales pour s’assurer que les femmes, les Noirs et les « racisés » se retrouvent dans tous les films et toutes les séries de télévision.

Malheureusement, aucun de ces organismes et aucun diffuseur n’ont encore établi de grilles pour s’assurer que les créateurs et les artisans plus âgés y sont représentés adéquatement. Il y a déjà longtemps que Jean-Claude Lord n’est plus au générique.

Il compte pourtant parmi les créateurs les plus importants de notre cinéma et de notre télévision. Je l’ai connu, il avait à peine 20 ans. Il écrivait avec Pierre Patry le scénario de Trouble-fête, un film à sa mesure questionnant l’ordre établi et fustigeant l’incompétence.

Ce premier long métrage fut le premier de plusieurs autres qu’il réalisa lui-même. Tous remettent en question l’ordre établi ou dénoncent la discrimination, celle des homosexuels en particulier. Il réalisa ses premiers films de bric et de broc comme tous ceux qu’a produits Cooperatio, « la patente à gosses » créée par Pierre Patry. Délivrez-nous du mal, par exemple, fut produit pour 10 000 $ et l’équivalent de 90 000 $ en services.

RIEN NE LUI RÉSISTAIT

Suivirent Les Colombes, un film qui opposait une famille ouvrière et une famille bourgeoise, Bingo, inspiré de la crise d’octobre et Parlez-nous d’amour, sa décoiffante satire du show-business québécois. La distribution de Panique, qui dénonçait la collusion d’une entreprise avec le pouvoir politique, est si considérable qu’on avait dû écrémer tout le bottin de l’Union des artistes.

Rien ne résistait à Jean-Claude. Il réussissait à tout obtenir, plus souvent avec un sourire qu’en tapant du pied. C’était un homme résolu, énergique, méthodique, sans prétention et ponctuel comme une montre suisse.

Malgré une dizaine de longs métrages, dont quelques-uns en anglais, aucun producteur de télévision n’avait encore fait confiance à Jean-Claude. C’est Claude Héroux qui lui confia Lance et compte, une création de mon camarade Réjean Tremblay et de Louis Caron. Faisant fi d’un protocole de production établi de longue date, Jean-Claude s’y attaqua comme s’il s’agissait d’un film. Il changea du coup la façon de réaliser les dramatiques de télévision.

MIS SUR LA TOUCHE

Il y a une dizaine d’années, sans que Jean-Claude puisse l’expliquer, les commandes commencèrent à devenir rares. Ses projets personnels n’intéressaient plus personne. Ayant toujours été pigiste, sans fonds de pension comme la plupart des artistes, Jean-Claude finit par épuiser ses économies.

Malgré les éloges qui ont suivi son décès, il n’en reste pas moins que cet homme à qui l’on doit tant de films et de séries ayant fait époque a été mis sur la touche. Pour les diffuseurs, les producteurs et les organismes d’aide, il était déjà mort.

Il était oublié de tous, sauf de ses deux enfants, Jean-Sébastien et Marie-Noëlle, de son ex-femme Lise Thouin, restée sa fidèle confidente, et de quelques rares amis. Cet artiste fougueux n’arrivait même plus à payer son loyer, comme il m’avait avoué l’été dernier. Il rongeait son frein dans son petit appartement, attendant des appels téléphoniques qui ne sont jamais venus.

Je ne connais rien à la cardiologie, mais je me demande parfois s’il n’y a pas des accidents cardiaques dont les causes ne sont pas physiques. Les victimes les doivent peut-être à l’oubli de tous ceux à qui ils ont ouvert la voie.