«Lac-Noir»: un vidéoclip révélateur

Juste avant la sortie de Lac-Noir, le nouveau thriller policier de Club illico, l’équipe de Pixcom lance le vidéoclip de la chanson Nobody knows it.

Interprétée en duo par Christian Marc Gendron et Rafaëlle Roy, qui ont tous les deux participé à l’édition 2019 de La Voix, cette chanson phare de la série a été enregistrée en quelques jours seulement.

«Il y avait toutes sortes de paramètres à respecter à travers le processus de création et la pièce devait en plus de tout ça être approuvée par différents patrons», a expliqué Christian Marc Gendron, qui a écrit et composé cette chanson d’amour.

Étant donné les restrictions sanitaires et les contraintes de temps, les chanteurs ont aussi dû enregistrer leur partie chacun de leur côté, tandis que le simple a pour sa part été complété lors de l’enregistrement du vidéoclip.

«Il restait des parties de la chanson à enregistrer, des phrases à ajouter, des paroles à peaufiner. En plus, Raphaëlle était à deux-trois jours d’accoucher, ou presque. Ç’a définitivement ajouté un stress», a confié l’auteur-compositeur-interprète en entrevue avec l’Agence QMI.

Mais malgré le processus peu orthodoxe, Christian Marc Gendron, dont la tournée du spectacle Piano Man 2 a été mise sur pause en raison de la situation sanitaire, se dit fier du résultat. Il a aussi avoué être «fan» de Lac-Noir, pour laquelle il a composé quatre autres chansons exclusives.

«En voyant la série, j’ai tripé. Il y a un fil conducteur un peu horreur, suspense. C’est vraiment venu me chercher et j’ai hâte de voir la réaction des gens qui vont l’écouter», a-t-il confié.

Sa chanson «Nobody knows it» est centrale à la série Lac-Noir, produite par Pixcom en collaboration avec Québecor Contenu, et reviendra à de nombreuses reprises au cours de la saison, a indiqué son compositeur. Il est par le fait même, un grand ami du réalisateur de l’émission, Frédérik D’amours (À vos marques... party!, Lance et compte) et un ami de toujours de Mario Sévigny, qui s’est chargé de la musique sur images.

Le trio avait également déjà collaboré sur d’autres projets par le passé, notamment sur la série culte Lance et compte.

D’ailleurs, en écrivant les paroles de Nobody knows it, Christian Marc Gendron a confié avoir ressenti le même genre d’émotion que lorsqu’il a écrit la musique pour la scène dans laquelle le personnage de Suzie Lambert (Marina Orsini) rend l’âme, alors que Marc Gagnon (Marc Messier) remportait la Coupe Stanley avec le National à Pittsburgh.

À l’époque, «j’avais eu le scénario un an d’avance et je me rappelle que Frédérik m’avait demandé de faire la chanson pour que l’équipe puisse tourner la scène sur la chanson», a-t-il dit.

Or, pour Lac-Noir, le chanteur a cette fois eu accès aux épisodes complets et a dû composer à partir des images de la série de genre, mettant en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin.

Le clip de Nobody knows it est disponible sur les plateformes vidéo.

Les huit premiers épisodes de Lac-Noir seront quant à eux sur Club illico à compter du 3 février prochain.

En attendant la reprise de son spectacle Piano Man 2, abruptement arrêté en décembre en raison de la situation sanitaire, Christian Marc Gendron sera de l’équipe de Sans rancune, animée par Pierre-Luc Funk, comme chanteur, animateur et musicien, pendant tout le mois de février.

À voir aussi