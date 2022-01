L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin repartent en guerre contre la Ville de Québec en cour

Les villes de L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin passent de la parole aux actes. Elles relancent les procédures judiciaires contre la Ville de Québec pour contester les nouvelles règles imposées en 2022 au sujet de leur quote-part d’agglomération.

Comme le révélait Le Journal, en décembre dernier, cette saga qui n’en finit plus de finir est loin d’être terminée, même si les villes défusionnées ont déjà eu gain de cause devant les tribunaux pour les années passées.

Cette fois, c’est le futur qui pose problème et l’adoption de nouveaux règlements établissant le montant de la quote-part imposé par la Ville de Québec en fin d’année 2021 pour les services fournis par l'agglomération (comme la police, le transport en commun, etc.)

Les élus lorettains se sont réunis en séance extraordinaire virtuelle, ce mardi, afin de mandater un cabinet d’avocats pour défendre leurs intérêts devant les tribunaux.

Ils ont «mandaté les procureurs de la Ville pour procéder à la levée de la suspension» du dossier de cour dans l’attente d’un jugement de la Cour d’appel qui avait finalement donné raison aux deux villes défusionnées, surfacturées depuis 2008 par la ville centre.

Le dossier judiciaire sera donc réactivé et inclura la contestation des deux nouveaux règlements adoptés «à la hâte» en décembre dernier et unilatéralement par la Ville de Québec pour le partage des dépenses mixtes, et pour fixer le montant de la quote-part en 2022.

«L’espoir de renouveau suscité le 24 novembre dernier lors de ma première rencontre avec le maire (Bruno) Marchand a fait place à la déception et à l’incompréhension devant cette volte-face inattendue», a déclaré le maire de L’Ancienne-Lorette Gaétan Pageau, par voie de communiqué.

«Comme nous ne pouvons faire valoir notre position en raison du déséquilibre entre les voix de la Ville de Québec et des villes liées au conseil d’agglomération, le seul moyen de se faire entendre est malheureusement de se tourner à nouveau vers les tribunaux», a-t-il déploré.

Recours devant la CMQ

La Ville de Saint-Augustin adoptera elle aussi des résolutions allant dans le même que celles de L’Ancienne-Lorette lors de la séance régulière du conseil municipal prévue ce soir.

Les deux villes défusionnées entendent également saisir la Commission municipale du Québec de ce litige. Dans son communiqué diffusé mardi après-midi, la Ville de L’Ancienne-Lorette invoque l’application des articles 69 et 115 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations.

Juneau demeure confiant

Plus tempéré que son homologue de L’Ancienne-Lorette, le maire de Sylvain Juneau s’est dit confiant d’en arriver à un règlement négocié, en cours d’année, avec la Ville de Québec au sujet de l’établissement du montant de la quote-part pour les années à venir.

Il refuse d’ailleurs de parler d’une «déclaration de guerre». La contestation judiciaire vise davantage à «protéger les droits» de ses contribuables puisque la Ville de Saint-Augustin avait un délai de 30 jours pour contester les règlements de la Ville de Québec. «Mon intention, c’est de régler tout ça par la discussion mais on va être prudents et on va contester pour protéger nos droits.»

