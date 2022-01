Patinage de vitesse de courte piste: le Canada dans un bon état d’esprit pour Pékin, malgré une éclosion

Malgré un arrêt d’entraînement de deux semaines en décembre en raison de cas positifs à la COVID-19, Sébastien Cros est confiant que l’équipe canadienne de patinage de vitesse de courte piste est en bonne position à l’aube du départ pour les Jeux olympiques de Pékin.

• À lire aussi: Des élus américains veulent un rapport de l’ONU sur le Xinjiang avant les JO de Pékin

• À lire aussi: Jeux de Pékin: un espoir du CH devant le filet danois

Dans un objectif de cimenter l’esprit d’équipe, l’équipe canadienne a quitté ses quartiers de l’Aréna Maurice-Richard pour tenir un camp à Québec, pimenté d’activités de groupe, du 15 au 19 décembre, camp qui a pris fin prématurément en raison d’une éclosion.

«Il y a eu un peu trop de cas à mon goût, mais je ne suis pas inquiet de cet épisode, a mentionné l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, qui a préféré ne pas confirmer le nombre de cas pour des raisons de confidentialité. Il n’y a pas eu de panique à l’interne et personne n’a été traumatisé. L’an dernier, la patinoire fermait de deux à trois semaines par moments et les athlètes étaient habitués. Certains patineurs ont repris le collier le 30 décembre et tout le monde était de retour le 3 janvier.»

Le Canada comptera sur dix patineurs à Pékin, dont seulement trois qui ont l’expérience olympique en Charles Hamelin, Pascal Dion et Kim Boutin. Parmi les dix athlètes sélectionnés, sept avaient rempli les exigences de Patinage de vitesse Canada (PVC) en atteignant au moins une finale A en Coupe du monde, ce qui leur assurait leur place au sein de l’équipe. Le personnel d’entraîneurs a complété l’équipe avec trois choix discrétionnaires.

«Une déception»

En plus de Hamelin et Dion, Steven Dubois et Jordan Pierre-Gilles ont réussi les standards, tout comme Boutin, Courtney Sarault et Florence Brunelle chez les femmes. Maxime Laoun, Alyson Charles et Danaé Blais complètent la formation.

En plus des trois relais, le Canada a rempli tous ses quotas dans les épreuves individuelles de la Coupe du monde sauf au 1000 m masculin, où seulement deux patineurs prendront le départ. «C’est clairement une déception, a reconnu Cros, parce que nous avons au moins trois gars qui sont capables de bien performer, mais les résultats n’ont pas été suffisants.»

Champion au cumulatif de la Coupe du monde sur 1000 m, Dion a confirmé sa place. Hamelin devrait être le deuxième et Dubois représente aussi une option. Chez les femmes, Boutin prendra part aux trois épreuves individuelles. La triple médaillée de Pyeongchang n’a pris le départ que d’un 1500 m en Coupe du monde, mais l’horaire des Jeux est moins contraignant avec des courses aux deux jours, et favorise la récupération.

À voir aussi