Le leadership du maire écorché

À trop vouloir ménager la chèvre et le chou comme il le fait dans le dossier du troisième lien et relativement à la norme sur le nickel qui inquiète les citoyens de Limoilou, le maire Bruno Marchand finit par écorcher son leadership.

Il est sage, pour un élu, de chercher à bien s’informer sur un dossier avant de prendre une position qui pourra ainsi être qualifiée d’éclairée. Il est sage aussi de chercher à consulter les citoyens.

Mais il est difficile de comprendre pourquoi, jusqu’à maintenant, le maire Marchand évite de se positionner ne serait-ce que par rapport aux enjeux environnementaux en rapport avec le troisième lien.

Le maire se positionne pourtant comme un élu préoccupé par le développement durable et la lutte aux changements climatiques. Or, s’il manque des données concernant les coûts et les besoins, personne ne peut se permettre de penser sérieusement que le tunnel autoroutier consiste en un projet vert.

Ménager ses rapports

Il est également difficile d’expliquer pourquoi le maire reporte sa prise de position concernant l’intention du gouvernement du Québec de hausser la norme sur le nickel, comme le réclame l’opposition à l’Hôtel de ville.

Cette hausse, réclamée par l’industrie et qui fera en sorte de multiplier par cinq la quantité de nickel dans l’air, cause beaucoup d’inquiétude dans Limoilou. On se bat depuis dix ans, dans ce secteur, pour une meilleure qualité de l’air.

Le maire, qui se dit « très préoccupé », aurait dû manifester son opposition et réclamer des explications du gouvernement dès l’annonce de son intention survenue en décembre. Au lieu de ça, il organise des consultations pour se faire une tête d’ici la date butoir du 20 février.

Qu’espère obtenir M. Marchand en procédant de la sorte ? Obtenir un appui pour faire reculer le gouvernement ou pour justifier son éventuelle opposition ? Ce n’est pas clair.

Visiblement soucieux de ménager ses rapports avec Québec, avec qui il a le devoir de négocier et d’entretenir des relations, le maire ne doit pas oublier qu’il a d’abord été élu pour représenter les intérêts des gens de Québec.