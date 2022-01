Leon Draisaitl perd patience avec un journaliste

Victimes de 12 défaites à leurs 14 derniers matchs (2-10-2), les joueurs des Oilers d’Edmonton sont de plus en plus sans réponse pour expliquer leurs déboires. L’attaquant Leon Draisaitl a d’ailleurs eu la mèche courte, mardi, lors d’une conférence de presse au terme de l’entraînement des siens.

Un peu plus de deux minutes après le début de sa conférence de presse, l’Allemand a répondu sèchement à une question d’un journaliste, qui a par la suite renchéri en demandant ce que les Oilers devaient le plus améliorer pour retrouver le chemin de la victoire.

«Nous devons être meilleurs dans toutes les facettes», a répondu Draisaitl.

C’est lorsque le membre des médias lui a demandé s’il voulait approfondir sa réponse que les choses se sont envenimées.

«Non, a d’abord lancé l’athlète de 26 ans. Toi tu peux le faire. Tu sais tout.»

Le ton a ensuite monté entre les deux hommes, alors que le journaliste a demandé au patineur pourquoi il était furieux envers lui.

«Je ne le suis pas», de dire le membre de la formation albertaine.

«Oui tu l’es. Je t’ai posé une question», a ajouté le journaliste.

«Et je t’ai donné une réponse», de réaffirmer Draisaitl, avant que le membre des médias lui disent «qu’elle n’était pas très bonne».

Après une dernière tentative du journaliste pour lui poser une question, l’Allemand a simplement ri sarcastiquement avant de donner une autre réponse courte pour mettre fin à sa conférence de presse.

Draisaitl a inscrit 26 buts et totalisé 54 points en 35 parties cette saison, montrant un différentiel de +5.

Des répercussions immédiates

La prise de bec entre les deux hommes s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. S’il est possible de retrouver des réactions qui donnent raison à l’un ou l’autre des antagonistes, la grande majorité semble se ranger derrière la vedette des Oilers.

L’ancien joueur de la Ligue nationale Aaron Ward, qui n’hésite pas à faire des apparitions dans les médias depuis qu’il a accroché ses patins, a fortement réagi en faveur du numéro 29 de la formation albertaine.

«La vraie question à laquelle on doit répondre: est-ce que Leon doit quoi que ce soit à qui que ce soit de plus que sa réponse initiale? De plus, être pressé, puis se faire dire qu’il est "énervé" durant une conférence de presse publique par n’importe quel membre des médias met fin à ses responsabilités de répondre aux questions de ce membre des médias.»

