L’Océanic de retour sur la glace

RIMOUSKI | Le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, était heureux de parler enfin de hockey lors d’un point de presse avec la presse sportive régionale ce mardi, alors qu'il était question du retour à l’entraînement de sa formation depuis dimanche.

S’il n’en sait pas plus sur les modalités de la reprise du calendrier dans la LHJMQ, le pilote de la formation du Bas-Saint-Laurent entend profiter des prochains jours, voire des prochaines semaines pour cimenter l’esprit d’équipe et favoriser l’intégration des nouveaux joueurs au sein de sa formation. «Tous les joueurs sont arrivés en santé. Les entraînements réguliers ont repris dimanche. Liam Kidney a déjà trouvé des affinités avec quelques joueurs.»

Serge Beausoleil aime également ce qu’il voit de ses nouveaux défenseurs Mathis Aguilar et Zachary Lessard. «Aguilar est un gros bonhomme qui fait une bonne première passe. Il est un peu dans le moule d’Anthony D’Amours. C’est un gars qu’on va pouvoir utiliser dans toutes les situations. Il va devenir un roc à la défensive. Zachary Lessard démontre un bon sens du hockey et une belle mobilité.»

Des jeunes en progression

Serge Beausoleil a répété que l’émergence de certains jeunes a permis à l’équipe de se départir de morceaux importants comme Tyson Hinds, Jérémie Biakabutuka et Gabriel Jackson. Le défenseur Frédéric Brunet et l’attaquant Jacob Mathieu figurent sur les dernières listes en vue du repêchage de la LNH. «Nous avons aussi des demandes de dépisteurs pour les Gauthier [Mathis] et Gaudio [Alexander]. Gaudio est sur une lancée. Il a amassé 11 points à ses six derniers matchs. Il joue avec confiance et avec ses 225 livres, il est difficile à déplacer devant le filet adverse», a-t-il commenté.

Mesures strictes

Serge Beausoleil rapporte que six ou sept joueurs ont été atteints par la COVID-19 pendant la période des Fêtes, mais qu’ils ont eu très peu de symptômes. «Nous devons porter le masque en tout temps et nous passons des tests rapides presque chaque jour.»

Si l’action reprend le 1er février, l’Océanic aura 14 matchs à reprendre si la ligue persiste dans son intention de disputer un calendrier complet de 68 parties. Serge Beausoleil y croit encore, mais il estime que la marge de manœuvre va commencer à rétrécir bientôt.

En bref

L’ex-attaquant de l’Océanic, Tyler Boland, vient de signer un contrat avec le Moose du Manitoba, dans la Ligue américaine de hockey. Boland, 25 ans, a amassé 16 points en 15 parties cette saison avec l’Université du Nouveau-Brunswick. Un autre ancien de l’Océanic, Samuel Dove-McFalls, est le capitaine de la formation. Il présente une fiche de 17 points en 18 matchs.