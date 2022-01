Mort du doyen de l’humanité, trois semaines avant ses 113 ans

Le doyen de l’humanité, l’Espagnol Saturnino de la Fuente Garcia, est décédé à l’âge de 112 ans et 341 jours, a annoncé mercredi le Guinness World Records.

Il avait été déclaré l’homme vivant le plus âgé du monde à l’âge de 112 ans et 211 jours, selon l’organisation basée à Londres, et devait fêter son 113e anniversaire le mois prochain.

En raison de sa petite taille, cet Espagnol de 1 min 50 s, né à Puente Castro le 11 février 1909, n’avait pas été appelé au combat en 1936 durant la guerre civile espagnole et avait pu monter une prospère entreprise de chaussures.

Il a eu sept enfants, 14 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants.

Le record de longévité reste détenu par la Française Jeanne Calment, qui a vécu 122 ans et 164 jours avant de s’éteindre en 1997, selon le site du Guinness World Records.