Pincé avec 3 millions de cigarettes de contrebande, il écope d’une amende de 1 million $

Une quinzaine de contrebandiers de tabac ont récemment été condamnés par le tribunal à payer des amendes totalisant plus de 2,5 millions $, a annoncé mardi Revenu Québec. Quatre d’entre eux ont également écopé de peines d’emprisonnement.

L’amende la plus lourde revient à Danny Moisan, 30 ans, de Boisbriand, arrêté en 2019 en possession de plus de 3 millions de cigarettes de contrebande et plus de 30 000 cigares illégaux. Il a été arrêté sur son chemin entre Kahnawake et Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie.

L’enquête a permis d’établir que le contrebandier avait fait au moins trois «livraisons» similaires dans le passé.

Le jeune homme a écopé d’une amende d’un peu plus de 1 million $, en plus d’une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Claude Beaudoin, 62 ans, de Joliette, a reçu une amende de près de 420 000 $, lui qui a reconnu avoir vendu illégalement 660 000 cigarettes de contrebande.

Les 13 autres contrebandiers, 10 Québécois, deux Néo-Écossais et un Néo-Brunswickois ont quant à eux été condamnés à payer des amendes variant entre 31 000 $ et 262 000 $.

Trois d’entre eux ont aussi écopé de courtes peines d’emprisonnement.

Les 15 contrebandiers ont été condamnés pour avoir été en possession, vendu, livré ou transporté du tabac de contrebande sans avoir de permis exigé par la loi pour mener des activités commerciales liées aux produits du tabac.

