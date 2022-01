Qui sont les victimes de la 5e vague au Québec?

Si les usagers des CHSLD et des résidences privées pour aînés étaient les principales victimes de la COVID lors de la première vague, elles semblent désormais mieux protégées, grâce à la vaccination.

Ce sont plutôt les personnes âgées qui habitent dans leur domicile qui sont plus visées par le virus et qui en meurent majoritairement selon les derniers chiffres de l’INSPQ.

Des 318 décès recensés la semaine dernière (9 janvier), 73,6% d’entre eux concernaient des personnes âgées en domicile, souvent de 80 ans et plus.

«On a aussi des gens plus jeunes et immunosupprimés. Les gens qui sont sous thérapie immunodépressive sont souvent très à risque, ainsi que les non vaccinés», explique la pharmacienne Diane Lamarre à Mario Dumont.

Ces personnes qui souvent vont recevoir de l’aide à la maison peuvent être facilement infectées par les personnes venant de l’extérieur pour leur apporter du soutien.

La professeure à l’Université de Montréal précise que deux doses de vaccin ne suffisent pas pour lutter contre Omicron.

«Contre Omicron, ça prend la troisième dose, et ça on a un délai, on a un retard par rapport à cette troisième dose. À peine 66% des 60 ans et plus ont eu leur troisième dose alors qu’ils sont encore très vulnérables», observe-t-elle.

Données de l'INSPQ

Semaine du 9 janvier – 318 décès

Ressources intermédiaires : 9 décès (28%)

Domicile et inconnu : 234 décès (73,6%)

Résidences privées pour aînés : 35 décès (11%)

CHSLD: 40 décès (12,6%)

