Retour en classe: des enseignants manifestent pour déplorer l'allègement des mesures sanitaires

Une dizaine d’enseignants de l’école secondaire Cavalier de LaSalle se sont rassemblés, mardi matin, pour exprimer leurs craintes quant à la rentrée scolaire et à l’absence de mesures adéquates.

En effet, ces derniers estiment que les mesures sanitaires ont été considérablement diminuées dans les écoles et s’inquiètent de la sécurité dans les classes.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

«C’est sans compter que rien n’est réglé pour la ventilation, que le gouvernement refuse toujours de fournir des masques N95 et que les tests rapides ne sont disponibles que dans quelques écoles primaires et que ces tests ne seront mis à la disposition d’aucune école secondaire ni d’aucun centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle», a déclaré le Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal.

La rentrée scolaire en présentiel devait avoir lieu lundi au Québec, mais elle a été reportée au 18 janvier pour de nombreux établissements, en raison de la tempête hivernale qui a frappé la province.

