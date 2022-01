«Son brain de hockey est incroyable»

En acceptant la proposition de Jeff Gorton et l’offre de Geoff Molson, Kent Hughes a mis fin à une association de cinq ans avec la firme Quartexx Management.

L’agence d’athlètes ayant pignon sur rue à Mont-Royal, sur l’île montréalaise, avait mis la main sur Hughes en même temps que la fusion réalisée avec la firme MFive Sports.

Avec Hughes, l’entreprise dirigée par Lino Saputo, et vieille d’à peine un an, s’adjoignait 20 ans d’expérience et une immense dose de crédibilité dans ce cercle d’action très compétitif.

« C’est certain qu’il va nous manquer. Mais on est content pour lui. Il a une belle occasion de démontrer ce qu’il peut faire à un palier supérieur avec le Canadien », a indiqué Giordano Saputo, chef des opérations de Quartexx Hockey, lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal.

Expérience et connaissance

Selon lui, le Canadien vient de mettre la main sur tout un homme de hockey.

« Son expérience et sa connaissance du jeu sont à un niveau élevé. Juste son brain de hockey, c’est quelque chose d’incroyable, a-t-il lancé. Ce sont des qualités qui nous ont beaucoup aidés à amener Quartexx où il est aujourd’hui. »

Il a déjà dit non

Ce n’est pas la première fois que l’expertise de l’homme de 51 ans est courtisée. Lorsqu’il était avec les Rangers de New York, Gorton avait, une première fois, tenté de l’amener avec lui. Hughes avait pris quelques jours pour y réfléchir. Contrairement à cette fois-ci, il avait refusé l’offre.

« Oui, il a été approché à d’autres occasions pour d’autres emplois dans le hockey, a confirmé M. Saputo. Chaque fois, il était en discussion avec nous pour voir si le moment était bon. »

D’ailleurs, Hughes n’a pas sauté dans la parade immédiatement. S’il était absent de la première ronde d’entrevues, c’est qu’il était hésitant à quitter l’entreprise dans laquelle il était actionnaire et pour laquelle il occupait le poste de directeur.

« Cette fois, avec Jeff à Montréal, l’occasion était belle. Montréal, c’est la ville où il est né et où il a grandi. Les conditions étaient bonnes pour accepter cet emploi », a souligné M. Saputo.

Même si Hughes passe de l’autre côté de la clôture, M. Saputo assure que les 21 joueurs de la LNH qu’il représentait ne sont pas amers et ne le voient pas comme un ennemi.

« C’est une situation délicate, mais on a eu une discussion avec nos clients. Leur très bonne relation avec Kent, c’est ce qu’il y a de plus fort. Alors, ils sont contents pour lui. »

Confiant de garder Lecavalier

D’ailleurs, M. Saputo souligne que le nouveau directeur général du Canadien part en laissant ses protégés entre de bonnes mains. Il soutient que la proximité des gens au sein de son groupe fera en sorte que la transition auprès de Philippe Lecavalier, Paul Capizzano et Darren Ferris, d’autres agents de la firme, se fera en douceur.

À moins que Lecavalier ne devienne l’adjoint de Hughes comme l’ont laissé planer certaines rumeurs au cours des derniers jours. Après tout, les deux hommes travaillent ensemble depuis 22 ans.

« On n’a pas cette inquiétude, a assuré M. Saputo. À l’agence, Phil a maintenant une belle occasion de prendre un rôle encore plus important. Tout le monde a une belle relation au sein du groupe. On a hâte de voir comment ça va se passer à partir de maintenant. »