Un nouveau joueur dans le monde du quad

Les amateurs de quad du Québec pourront maintenant compter sur une nouvelle offre de véhicules avec l’arrivée en sol québécois des produits de la compagnie Segway.

Connu dans le monde entier pour son fameux véhicule à deux roues sur lequel le conducteur peut monter debout et se diriger un peu partout, le manufacturier américain de Seattle a décidé de se lancer dans une nouvelle division, le Power Sports.

« Cette compagnie a une panoplie de véhicules électriques différents qui sont présents dans le monde entier, d’expliquer Dominic Nadeau, directeur général des ventes chez VR Thetford, un des rares concessionnaires de cette nouvelle marque au Québec. Après avoir lancé leur VTT en Europe il y a trois ans, en mars 2021, ils ont décidé de se lancer en Amérique du Nord. Nous avons été les premiers à accepter de présenter les produits aux consommateurs québécois. »

Au Canada, c’est la compagnie Roost Factory située en Ontario qui assure la distribution des produits.

Photo courtoisie

Reconnue dans le monde de la robotique, la compagnie a ajouté à ses véhicules certains équipements uniques, comme un GPS intégré qui vous permet de savoir où est votre véhicule en tout temps et qui vous offre la possibilité de calibrer la suspension avec votre téléphone portable. Ce ne sont là que quelques exemples. Elle s’apprête à lancer les premiers quads hybrides.

« Nous devrions avoir les premiers modèles hybrides en avril si tout va bien, d’expliquer l’expert. Il n’y a aucune autre gamme de produits hybrides dans le monde du VTT et du côte-à-côte. Ce sont des véhicules qui roulent toujours en mode électrique. Un moteur à essence est là pour assister et régénérer le pouvoir des batteries. Il démarre seul au besoin, lorsque les batteries sont à moins de 72 %. En aucun temps le moteur à essence ne vient influencer la conduite du véhicule, qui est toujours en mode électrique. Même si on entend virer le moteur, il n’influence en rien la propulsion. On ne verra pas le moteur révolutionner. C’est véritablement un concept nouveau et unique dans le monde du quad. »

TROIS MODÈLES

Présentement, Segway offre trois modèles différents pour les amateurs.

« Nous avons trois modèles, soit le Snarler, une place ou deux places, dans la catégorie du quad (à partir de 7995 $), équipé d’un moteur de 570 cc développant 44 Hp. Le deuxième est le Fugleman (à partir de 21 995 $), un côte-à-côte qui s’adresse plus aux amateurs qui désirent un véhicule utilitaire. Finalement, nous allons avoir sous peu les premiers véhicules de la classe sport, le Villain (à partir de 26 995 $). » Pour cet expert, ce modèle sport va se démarquer des autres véhicules vendus dans cette catégorie au niveau du confort, de la tenue de route et des performances.

Photo courtoisie

Les véhicules Segway arrivent avec de nombreux équipements de série. Aussi, j’ai voulu en savoir plus sur leur comportement lorsque mis à l’épreuve. À ce sujet, un homme comme notre spécialiste, qui est dans le monde du quad depuis de nombreuses années, avait l’opinion qui suit :

« En deux ans, il n’est pas rare que je parcoure 10 000 kilomètres, et pas dans des conditions faciles puisque je suis d’abord et avant tout un chasseur et un pêcheur. Je vais chercher le gibier là où il tombe. Je considère que ces véhicules sont très solides et qu’ils se démarquent des autres dans leur catégorie. Ils sont très bien équipés pour l’usage que l’on en fait au Québec. Pour l’entretien, c’est simple pour nous parce que Segway fabrique toutes les pièces et composantes de ses véhicules. Il n’y a pas de sous-traitant ».

Pour en savoir plus, vous pouvez soit téléphoner au 418 335-2992 ou encore consulter le site internet : www.vrthetford.com. Nous allons faire un essai sur le terrain dès que les hybrides seront disponibles.

Patience svp

Les responsables de la Fédération québécoise des clubs quads demandent aux amateurs de faire preuve d’un peu de patience avant de se lancer dans les sentiers, à la suite de la tempête de neige que nous venons de vivre. Les clubs sont à peaufiner les derniers détails pour ouvrir leurs sentiers. Vous pouvez tout savoir en consultant la carte interactive sur le site de la Fédération : www.fqcq.qc.ca.