Une «course à relais» pour les déneigeurs

Une « course à relais » s’enclenche à la ville de Québec, alors qu’une seconde bordée de neige tombera mercredi, quand les équipes n’ont pas eu le temps de dégager toutes les rues de la capitale après les précipitations de lundi.

« C’est pas tous les secteurs qui vont avoir eu l’enlèvement de la neige. Mais nos équipes sont prêtes à faire cette course à relais », a illustré le vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec et responsable du déneigement, Pierre-Luc Lachance.

« Une grande ville comme Québec, à la grandeur de territoire qu’on a, c’est cinq jours de travail pour réussir à enlever une tempête de 15 cm. On est vraiment sur un travail de longue haleine, qui est toujours à refaire. »

15 cm de plus mercredi

Depuis lundi, les équipes sont à l’œuvre, avec une première tempête qui a laissé plus de 15 cm à Québec. Mercredi, 15 autres cm sont attendus. Cette fois, les vents seront cependant moins présents. Dans certains quartiers, explique M. Lachance, la neige a eu le temps d’être enlevée, alors que dans d’autres, non.

Mercredi, selon les modalités de la politique de déneigement, aussitôt qu’on aura atteint 5 cm au sol, les équipes vont devoir délaisser les opérations d’enlèvement et se diriger vers le grattage.

Photo Stevens LeBlanc

« Si on a plus de 10 cm, dès que les opérations de grattage sont finies et qu’on est capables d’avoir notre personnel, on repart les opérations d’enlèvement », selon les priorités prévues dans la politique.

Il s’agit d’une « logistique » complexe, convient le conseiller. La Ville doit aussi jongler avec la loi 430 qui décline les normes qui encadrent le nombre d’heures de travail et les périodes de repos des employés, décrit M. Lachance.

En date du 9 janvier, Québec avait reçu 106 cm de neige. Le budget du déneigement prévoit des fonds pour plus de 300 cm, indique l’élu. « On est corrects ». Le niveau des dépôts à neige est aussi maîtrisé à cette étape-ci.

1926 Plaintes en décembre

Le Journal révélait mardi que la Ville a reçu 1926 plaintes en décembre dernier, soit plus du quadruple de la moyenne de 411 pour les mois de décembre des cinq années précédentes.

M. Lachance rappelle que la Ville avait incité les citoyens à signaler tout problème dans leur quartier en ce qui a trait à la neige.

« Ça fait aussi partie du changement de culture. C’est pas juste de dire : “On a eu 1926 plaintes”. C’est de dire : “On a eu 1926 possibilités de voir comment on peut améliorer nos opérations”. Parmi les signalements, je ne dis pas que c’est la majorité. Mais il y en a que c’est positif. »