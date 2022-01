Willie O’Ree: Boston fait amende honorable

Boston est sans aucun doute la ville américaine où j’ai séjourné le plus souvent. Pour le travail ou le plaisir, je m’y suis retrouvé des dizaines de fois sans jamais me lasser de ses charmes.

Destination populaire pour de nombreux Québécois, cette ville offre une histoire riche et elle peut satisfaire aussi bien les amateurs de théâtre, de musées ou de science que les passionnés de sport, que ce soit au niveau universitaire ou professionnel.

Boston compte de très nombreuses maisons d’enseignement prestigieuses et, ne serait-ce que par l’influence de l’Université Harvard, elle est au cœur du développement de la vie intellectuelle depuis l’époque coloniale. Bien des courants idéologiques y sont nés ou s’y sont développés. Parmi eux, l’abolitionnisme.

Considérée comme progressiste, cette ville présente un bilan en demi-teinte quand on aborde la question raciale. Son histoire regorge de personnages influents qui ont lutté pour interdire l’esclavage ou pour mettre fin à la discrimination.

Pour des épisodes glorieux, on compte cependant un certain nombre de pages sombres. Pour un William Lloyd Garrison, chantre de l’abolitionnisme du 19e siècle, il y aura toujours un Tom Yawkey, ancien propriétaire des Red Sox qui fut le dernier à intégrer les joueurs noirs au sein de sa formation.

Si Jackie Robinson n’a pas été en mesure de faire sa niche avec les Red Sox après un essai en 1945 (il signera avec les Dodgers en 1947), un autre sportif de couleur, un hockeyeur cette fois, parviendra à percer l’alignement des Bruins en 1958. Vous vous souvenez peut-être que O’Ree a précédemment évolué pour les As de Québec.

Le premier noir à évoluer dans la LNH était un formidable athlète qui excellait ailleurs que sur la patinoire. Il fut également recruté par un club-école des Brewers de Milwaukee qui évoluait en Géorgie. Que ce soit dans le nord-est des États-Unis, dans le Deep South ou encore dans des villes comme Montréal ou Toronto, on a réservé à O’Ree les invectives et les menaces réservées aux gens de couleur. Seule la ville de Québec lui a laissé un souvenir plus agréable.

Mardi soir, les Bruins de Boston ont procédé au retrait du chandail du premier joueur noir de l’histoire de la LNH. Un honneur mérité qui survient bien tard dans la vie de Willie O’Ree, mais il n’a pas caché sa fierté, lui qui est demeuré un ambassadeur pour son sport et qui souhaite être reconnu pour son implication auprès des jeunes.

Le geste des Bruins a une portée bien plus grande que le seul héritage de l’équipe, il contribue également à l’évolution d’une ville qui peine encore à embrasser toute son histoire et dont le tissu social est toujours marqué par les inégalités.

On ne change pas l’histoire et on ne peut toujours compenser ceux et celles qui ont été lésés, mais je me réjouis que cette ville que j’aime tant multiplie les initiatives pour assumer son passé. Respect Willie O’Ree.