Baker Mayfield sur la touche pour quatre à six mois

Le quart-arrière des Browns de Cleveland Baker Mayfield aura besoin d’une période de quatre à six mois pour se remettre d’une opération à l’épaule gauche.

L’équipe de la NFL en a fait l’annonce mercredi, soit la journée où l’athlète de 26 ans est passé sous le bistouri. Le pivot devrait être en mesure de recommencer à lancer des ballons en avril. Il devrait également pouvoir participer aux activités printanières de son équipe, mais de façon limitée.

Mayfield s’est blessé à l’épaule du bras avec lequel il ne lance pas le ballon lors de la deuxième semaine d’activités de la présente saison. Incommodé par la douleur, il a tout de même été en mesure de disputer 14 des 17 rencontres de son équipe. Il a toutefois joué la grande majorité de la campagne avec un morceau d’équipement supplémentaire. Celui-ci avait comme fonction d’empêcher son épaule de se luxer. Mayfield a également été incommodé par des blessures à son pied gauche et à son genou droit cette année.

«Ce n’est pas la fin de mon histoire, a déclaré Mayfield dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Il s’agira seulement d’une petite affaire que je me rappellerai comme d’un défi et un peu d’adversité. J’ai l’intention d’en profiter et de devenir une meilleure personne.»

En 2021, le premier choix au total du repêchage de 2018 a connu sa pire saison sur le plan des statistiques. Il a complété 60,5 % des passes qu’il a tentées pour 3010 verges et 17 touchés. Le natif d’Austin, au Texas, a aussi été victime de 13 interceptions.

Les Browns ont conclu leur campagne au troisième échelon de la section Nord de l’Association américaine, et ce, en vertu d’un dossier de 8-9. Il s’agit de la troisième saison sur quatre depuis que Mayfield est le quart partant que l’équipe de Cleveland rate les éliminatoires.

