Bienvenue chez le Canadien, Kent Hughes

C’était spectaculaire de voir les dirigeants du Canadien, Geoff Molson, Jeff Gorton et Kent Hughes, assis à la table qui avait comme arrière-plan l’immense tableau du Centre Bell, descendu tout près de la hauteur de la patinoire. On dit souvent : « Tu n’as qu’une chance de faire bonne impression et séduire le monde lors de ta première rencontre ». Kent Hughes n’a pas raté sa chance.

Dans le vestiaire du Canadien, on aperçoit Vincent Damphousse ; Kent Hughes, le nouveau DG du Canadien ; Jeff Gorton, vice-président exécutif, opérations hockey ; Geoff Molson ; Réjean Houle et Patrice Brisebois.

La présidente, sports et divertissement du CH, France Margaret Bélanger, et son équipe ont effectué un travail colossal, car la conférence de presse a eu lieu sur la patinoire.

Le chandail du Canadien a été remis au nouveau DG du Tricolore, Kent Hughes, des mains de Geoff Molson.

Louis Jean, animateur à TVA Sports, est en compagnie de sa collègue Claude Guillet, la nièce d’un ancien défenseur du Canadien, le regretté Carol Vadnais.

Kent Hughes, un partisan du Canadien dans sa jeunesse, a salué l’ancien défenseur du CH Patrice Brisebois en lui disant : « Breezer, il faut trouver le temps d’aller déguster un repas ».

Renaud Lavoie, TVA Sports, et le Montréalais Eric Engels, qui est attitré à la couverture du Canadien avec Sportsnet, ont couvert le déroulement de la nomination du nouveau directeur général.

L’ancien capitaine du CH Vincent Damphousse était en grande discussion dans la langue de Molière avec le nouveau DG Kent Hughes dans le vestiaire de l’équipe.

Les deux nouveaux venus chez le Canadien, Jeff Gorton et Kent Hughes, posent fièrement avec le chandail du Canadien.

Les journalistes étaient assis dans les gradins hier. Jean-François Chaumont et Jonathan Bernier, du Journal de Montréal, entourent Patrick Friolet, de RDS.