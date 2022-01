Bonne retraite doc !

C’est le 30 décembre 2021, et avec beaucoup d’émotion, que le bon docteur Jean Ross (photo) a rendu son sarrau après 45 ans de pratique comme médecin de famille obstétricien au Groupe de médecine de famille (GMF) de Sillery (autrefois Centre médical de Sillery). Le Dr Ross aura contribué à plus de 3000 naissances et pris en charge, au fil des années, près de 2000 patients. Je lui souhaite beaucoup de bonheur auprès de sa famille et de ses précieux amis, ainsi que bien du plaisir en ski et au golf !

Pour un futur meilleur

Sandra Ferguson, directrice générale de la Fondation Sourdine tient à remercier son président du conseil d’administration, Martin Cousineau, pour sa complicité exceptionnelle et sa générosité. Président et chef de la direction du réseau des cliniques LOBE et à la suite de son mandat de 2 ans à titre de président du comité d’investissement communautaire de TELUS, Martin Cousineau a pu faire bénéficier la Fondation d’un don de 15 000 $ grâce à la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Cet argent a été versé à l’organisme afin de lui permettre d’adapter et de munir les classes du Pavillon B de l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds de matériel technologique plus qu’essentiel en ces temps différents. Les jeunes qui éprouvent d’importants troubles de l’audition et de la parole ont donc accès à des outils de pointe afin de poursuivre leurs apprentissages avec aisance et efficacité.

À qui la chance ?

La Fondation Chevalerie Passion, qui offre depuis 2005 un programme d’équitation thérapeutique et d’hippothérapie pour jeunes autistes, revient en 2022 avec son tirage annuel d’un cellier de 90 bouteilles et de cinq autres prix secondaires (bouteilles de vin) totalisant une valeur de 5000 $. Les tirages de l’activité de financement auront lieu le vendredi 18 mars 2022 dans les bureaux de Dolbec International. Le coût du billet est de 50 $. Pour achat de billets, contacter Jean Chaumette, de chez Activin, au 418 570-1403 ou par courriel : j.chaumette@activin.ca.

En souvenir

Le 19 janvier 2017. Françoise David (photo), ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec et par la suite députée de Québec solidaire dans la circonscription de Gouin depuis 2012, démissionne pour raison de santé.

Anniversaires

Marcus Villeneuve (photo), coiffeur des stars de Québec, 33 ans... Luc Ouellet, associé, au Cabinet de relations publiques National de Québec, 63 ans... Daniel

Daigneault, chroniqueur artistique... José Gaudet, animateur radio-télé québécois, 52 ans... Sylvain Côté, ex-défenseur LNH (1984-2002) Whalers, Capitals, Maple Leafs, Blackhawks, Stars) 56 ans... Richard Legendre, ex-vice-président exécutif de l’Impact de Montréal, professeur associé aux HEC Montréal, 69 ans... Alain Simard, fondateur des Francofolies de Montréal et président de L’Équipe Spectra, 72 ans... Dolly Parton, chanteuse et actrice, 76 ans.

Disparus

Le 19 janvier 2021 : Don Sutton (photo), 75 ans, lanceur et membre du Temple de la renommée du baseball qui a passé 22 ans avec les Dodgers de Los Angeles... 2019 : Tony Mendez, 78 ans, ex-agent de la CIA à l’origine d’une ingénieuse opération de sauvetage de diplomates américains en Iran en 1980 et qui a inspiré le film oscarisé Argo... 2018 : Mgr Maurice Couture, 91 ans, archevêque titulaire de Québec d’avril 1990 à décembre 2002... 2018 : Red Fisher, 91 ans, véritable légende du journalisme sportif... 2017 : Loalwa Braz Vieira, 63 ans, chanteuse brésilienne interprète du tube mondial La Lambada... 2016 : Claude Ulysse Lefebvre, 86 ans, maire de la Ville de Laval de 1981 à 1989... 2015 : Michel Guimond, 61 ans, député du Bloc québécois de 1993 à 2011 et chef de cabinet du chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec... 2014 : Yvan Miville-Des Chênes, 67 ans, spécialiste de l’aviation et contrôleur aérien à l’aéroport de Québec pendant 30 ans... 2013 : Frédéric Picard, 73 ans, fondateur d’Équipements F. Picard, réfrigération de Québec... 2013 : Earl Weaver, 82 ans, membre du Temple de la renommée du baseball... 2013 : Stan Musial, 92 ans, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du baseball majeur... 2008 : Luigi Sgobba, 79 ans, cofondateur du restaurant Le Continental à Québec... 2005 : Serge St-Hilaire, chef de nouvelles, responsable de la section arts et spectacles au Journal de Québec... 2003 : Françoise Giroux, 86 ans, journaliste québécoise.