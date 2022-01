Casabonne dans un parti qui se fout de la culture

En recrutant Anne Casabonne pour son parti, Éric Duhaime fait le pari suivant : « Vous l’avez aimée au petit écran, vous l’adorerez au parlement. »

C’est tout un argument, ça ! Votez Casabonne, car elle était bonne dans Unité 9 ! Élisez Casabonne dans Marie-Victorin, car elle vous a fait rire dans La galère, car elle était convaincante en guidoune dans Sans rendez-vous.

Mais avant de se joindre au parti d’Éric Duhaime, Anne Casabonne aurait peut-être dû se renseigner sur la position de son chef et son parti sur... la culture.

LES ARTISSSSSSSS

En 2010, Duhaime a écrit : « Les artistes peuvent être dangereux quand ils se prennent pour des scientifiques et influencent l’opinion publique. »

En 2012, il a écrit : « Les artistes devraient rester en dehors de la politique. »

Quand il était animateur radio à Québec, il se révoltait contre le financement public du théâtre Le Diamant de Robert Lepage.

J’ai fouillé dans les résolutions du PCQ du congrès de novembre 2021 pour y chercher les positions du parti sur le financement des arts, sa politique culturelle et... je n’ai rien trouvé.

À part dans la section 6.1 sur Les propositions en culture et immigration. On peut y lire que le PCQ « sélectionnera les immigrants permanents en fonction de leur compatibilité civilisationnelle (valeurs occidentales et capacité d’intégration à la culture québécoise) et leur connaissance avérée de la langue française » et « orientera le mandat de Télé-Québec vers la création de programmes de francisation et d’alphabétisation, ainsi que la réalisation de documentaires d’histoire nationale ».

J’ai écouté les entrevues accordées par Mme Casabonne à Paul Arcand, Denis Lévesque, Paul Larocque et Dominic Maurais. Hé boy, c’est là qu’on se rend compte que sans un scénario écrit par un auteur, elle a beaucoup moins de facilité à s’exprimer. Quand Paul Larocque lui a demandé ce qu’elle pensait des opinions de Duhaime sur les subventions culturelles, elle a répondu : « Ce qu’on s’aperçoit dans le milieu culturel, c’est que souvent la voix qui est subventionnée c’est la voix que le gouvernement veut entendre. »

De kessé ?

Quand Larocque l’a relancée en lui demandant : « Si on coupe dans le budget du ministère de la Culture, aucun problème avec ça pour vous ? » Elle a répondu : « On ouvre la porte à quelque chose de plus libre d’un autre côté, oui. »

De kessé, bis ?

Anne Casabonne a affirmé, en se lançant en politique : « Je mets ma carrière d’artiste sur pause pour contribuer à remettre la démocratie québécoise en marche. »

Or, sa carrière était en pause depuis le 21 septembre 2021, quand elle déclarait sur Facebook : « En 2021, j’ai décidé de prendre une pause, de me retirer du métier. En tant que comédienne, ça ne me tente pas de favoriser une partie du public plutôt qu’une autre par rapport à leur statut vaccinal. »

En 2010, dans une entrevue au Soleil, elle s’est fait demander : « Où te vois-tu professionnellement dans 20 ans ? » Sa réponse : « J’espère être toujours là. Il y en a tellement qui disparaissent... »

Qui aurait pu prédire que onze ans plus tard, c’est elle qui déciderait de disparaître...