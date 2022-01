Comment venir à bout de mon angoisse?

Je suis dans une mauvaise période de ma vie, Louise, et je fais appel à toi pour m’orienter. J’ai exprimé ce que je ressens à mes amies, mais toutes me répondent que je vis un état normal après plus d’un an et demi passé en réclusion, avec comme seuls interlocuteurs les murs de mon logement.

J’ai 50 ans et je suis divorcée sans enfants. Ma famille est réduite à sa plus simple expression puisqu’il ne me reste que mon père, atteint d’une maladie dégénérative qui s’apparente à la maladie d’Alzheimer, mais pas encore diagnostiquée.

Je ne suis pas seule au monde puisque j’ai des amies, mais toutes ont des obligations familiales qui les empêchent d’être à mon service à la demande. Alors que, moi, dans le fond, j’aurais besoin d’une personne qui me rassure quand je ressens une vive douleur au plexus solaire et que je pense que le cœur va m’éclater, ou encore quand mon cœur se met à battre si rapidement que j’ai l’impression qu’il va éclater.

J’ai lu sur internet que plusieurs problèmes cardiaques ressemblent à ce que j’ai. Mais je sais aussi que rien ne ressemble plus à une crise cardiaque qu’une crise d’angoisse. Alors je me sers de ça pour me calmer, tout en sachant qu’à la prochaine crise, je vais devoir me battre avec cette affreuse sensation de mort imminente, et avec personne pour être empathique à ma cause. Comment est-ce que je dois me parler pour me calmer ?

Une malade imaginaire qui veut s’ignorer

Vous n’êtes pas une malade imaginaire. Vous avez mal. Mais de quoi ? Là est la question. Il faudrait d’abord consulter votre médecin pour faire évaluer votre situation physique. Quand toute inquiétude sera mise de côté sur ce plan, vous pourrez alors vous orienter sur le plan émotif de vous-même. J’ai trouvé sur le net une manière simple de prévenir les crises d’angoisse. Je vous la livre simplement, tout en vous disant qu’à défaut d’y trouver réponse à votre situation, il y aurait lieu de consulter en psychologie, nonobstant les frais afférents, car être bien dans sa tête, c’est aussi important qu’être bien dans son corps.

« Pour prévenir les crises d’angoisse, il faut respirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Ensuite, il s’agit de regarder autour de soi pour trouver 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous pouvez entendre, et deux choses que vous pouvez sentir. C’est ce qu’on appelle s’ancrer. Ceci peut vous aider lorsque vous sentez que vous êtes allé trop loin dans votre tête et que vous avez perdu tout contrôle sur votre environnement. »