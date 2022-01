Duhaime appelle à la levée de toutes les mesures sanitaires

Le chef conservateur Éric Duhaime souhaite un «retour à la normale» dans la province et exige la levée de toutes les mesures sanitaires qu’il juge inefficaces puisqu’elles n’ont pas empêché la crise actuelle.

«Il n’y a pas de fun au Québec, on a aboli le plaisir ici depuis trop longtemps. Il est temps de remettre le Québec sur la normalité des choses», a-t-il déclaré, mercredi, à l’Assemblée nationale, au moment où le nombre d’hospitalisations dues à la COVID-19 n’a pourtant jamais été aussi élevé.

Pointant la situation aux États-Unis, d’où proviennent des images de stades de football pleins à craquer, et en Angleterre, où le gouvernement s’apprête à annoncer la fin des restrictions sanitaires, l’ancien animateur de radio estime que les mesures mises en place par Québec doivent elles aussi être levées.

Fardeau de la preuve

Selon lui, le gouvernement Legault n’a pas prouvé qu’elles pouvaient être efficaces puisque, malgré deux ans de crise, le Québec est de retour au point de départ. «Le fardeau de la preuve repose sur celui qui brime les libertés des citoyens, et malheureusement M. Legault ne nous a pas encore démontré», dit-il.

L’ancien animateur de radio plaide donc pour un déconfinement «graduel», à commencer par l’abolition immédiate du passeport vaccinal, une mesure non fondée scientifiquement selon lui, et la réouverture des restaurants.

«Ça fait deux ans que ça dure, à un moment donné, il faut qu’il y ait une sortie de crise. Ça prend une lumière au bout du tunnel. On a des Québécois qui sont désespérés. On a des problèmes de santé mentale comme on n’en a probablement jamais eu dans notre société», insiste-t-il.

Aux soignants sur la ligne de front, dans les hôpitaux, Éric Duhaime dit de «cesser de penser que, parce qu’on a eu un couvre-feu de deux semaines, [ça] facilite leur travail».

Encouragé par les sondages

Encouragé par les résultats d’un sondage Léger paru mercredi selon lequel le PCQ récolte 22 % des intentions de vote dans la région de la Capitale-Nationale, Éric Duhaime a confirmé qu’il comptait s’y présenter aux prochaines élections.

Afin d’éviter de perdre des appuis une fois la grogne envers le gouvernement et les mesures sanitaires passées, le chef conservateur dit vouloir faire de la réforme du système de santé son «principal cheval de bataille».

«Le monopole public n’a plus sa raison d’être. Nous, vous le savez, on veut installer de la concurrence en santé. On veut additionner la contribution du privé. On veut décentraliser», a-t-il rappelé en se positionnant à l’opposé des autres partis à l’Assemblée nationale, tous «favorables au monopole public inefficace actuel».