[EN DIRECT] Kent Hughes de retour à la maison

Le nouveau directeur général du Canadien, Kent Hughes, s’est présenté aux médias mercredi à Montréal, et il aborde le nouveau défi qui l’attend avec beaucoup de fierté.

C’est sur une scène installée sur la glace du Centre Bell, devant les journalistes installés dans les gradins pour respecter la distanciation sociale, que Hughes, en compagnie du propriétaire Geoff Molson et du vice-président Jeff Gorton, a effectué sa première conférence de presse. Il n’était pas question de se contenter d’une vidéoconférence sur Zoom pour une nouvelle de cette ampleur.

«C’est en quelque sorte un retour à la maison pour moi, et c’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté ce poste avec l’équipe de mon enfance», a dit Hughes en français.

Décision facile

Hughes laisse derrière lui l’agence Quartexx, au sein de laquelle il représentait plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), notamment Kristopher Letang, Anthony Beauvillier et Patrice Bergeron.

Même si la décision n’a pas été facile en raison des nombreuses implications, Hughes n’a pas hésité. Le Montréalais de 51 ans a eu besoin de réfléchir, lui qui a été l’un des 11 candidats rencontrés par l’organisation, mais également de discuter avec les gens qui l'entourent.

«Non, je n’avais aucune hésitation pour accepter le poste, a dit Hughes. C’était plutôt une période de réflexion. Cette décision a un impact pas juste sur moi, mais aussi pour mes clients et ma famille.»

Une chose à la fois

Le défi sera grand pour Hughes et Gorton. Il s’agira de prendre une équipe qui stagne au 32e et dernier rang de la Ligue nationale de hockey (LNH) et d’en faire des prétendants à la coupe Stanley.

En poste depuis quelques heures au moment de rencontrer les médias, Hughes n’avait bien évidemment aucun plan précis à présenter.

«La première chose, c’est de s’asseoir avec Jeff et Geoff pour discuter, a-t-il expliqué. Ma première démarche sera de rejoindre l’équipe à Las Vegas et prendre le temps de connaître les joueurs ainsi que le personnel. On va évaluer la structure. Ensuite, ce sera de se préparer pour la période d’échange. On a deux mois.»

Hughes a été nommé DG du Tricolore mardi. Il remplace ainsi Marc Bergevin, qui a été remercié le 28 novembre dernier et qui s’est depuis trouvé un emploi chez les Kings de Los Angeles. Un comité, formé de Molson et du propriétaire minoritaire Michael Andlauer, de même que l’ancien DG Bob Gainey et de Gorton, a ensuite procédé au processus d’embauche.