Indonésie: un leader islamiste condamné à 15 ans de prison pour son rôle dans les attentats de Bali

Jakarta | Un tribunal indonésien a condamné mercredi Zulkarnaen, un dirigeant islamiste lié à Al-Qaïda, à 15 ans de prison pour son rôle dans les attentats de 2002 à Bali qui ont fait plus de 200 morts, essentiellement des touristes étrangers.

L'Indonésien de 58 ans, co-fondateur de l'organisation islamiste indonésienne Jemaah Islamiyah (JI), liée à Al-Qaïda, était accusé d'avoir planifié les attentats de Bali ainsi que d'autres attaques terroristes perpétrées par un groupe sous son commandement.

«Le défendeur était au courant» du projet d'attentat par une équipe qu'il avait formée, a souligné le juge du tribunal de Jakarta Est, même s'il a affirmé «ne pas avoir été impliqué dans le reste du processus».

Le parquet a souligné que Zulkarnaen avait créé une cellule terroriste et l'a décrit comme un homme clé de l'organisation du fait de son expérience dans les camps d'entrainement extrémistes en Afghanistan et aux Philippines. Il avait requis la prison à vie.

Tout au long du procès, Zulkarnaen a nié son implication dans les attentats de Bali, mais a reconnu qu'ils avaient été perpétrés par son équipe.

Il a affirmé devant le tribunal que les exécutants ne l'ont pas prévenu à l'avance de l'attaque et qu'il n'avait pas participé aux préparatifs.

Mais les juges ont estimé qu'il portait une part importante de responsabilité.

«Le fait qu'il était le chef de l'équipe et a accepté un projet à Bali (...) pourrait être considéré comme un feu vert» aux attentats de 2002, a noté le juge.

Deux explosions, survenues un an après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, avaient fait un carnage dans des bars et boîtes de nuit de l'île indonésienne appréciée des touristes et demeurent l'attaque terroriste la plus meurtrière dans le pays d'Asie du Sud-Est à ce jour.