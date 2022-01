Jackie Smith accuse Marchand de manquer de transparence

Comparant Bruno Marchand à son prédécesseur Régis Labeaume, la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, regrette « le manque de transparence » du nouveau maire de Québec dans le dossier du tramway.

La conseillère municipale de Limoilou est membre du comité directeur du tramway. Or, ce comité ne s’est pas réuni depuis l’élection du 7 novembre. Pire encore, aucune rencontre n’est prévue avant une mise à jour importante sur le mégaprojet que le maire Marchand doit faire mardi et mercredi prochains.

« Il [le maire] dit être super transparent et collaboratif, mais finalement tout passe par l’ombre et on n’est ni impliqués ni informés, déplore-t-elle. Je remets en question s’il veut véritablement que le projet de tramway soit un succès. »

Greenwashing

Mme Smith ajoute que « c’est quand même bizarre que les journalistes aient l’occasion de poser des questions sur le projet avant le comité directeur ».

L’élue ne compte pas claquer la porte de ce comité. Elle dit espérer obtenir de l’information « pour aider à promouvoir un projet dans lequel nous croyons ».

Elle glisse par ailleurs qu’elle « n’apprécie pas l’utilisation de [son] nom pour faire du greenwashing [écoblanchiment] » du projet.

Réactions

Au cabinet du maire, le porte-parole Thomas Gaudreault tient à dire que la mise à jour de la semaine prochaine ne comportera aucune « prise de nouvelles décisions ».

D’après lui, « le but est de soumettre l’information de l’avancement du projet à ce jour aux citoyens en toute transparence. Cet état des lieux permettra au comité [directeur] d’avoir les coudées franches pour repartir de véritables travaux de collaboration. Le comité ne sera pas un comité qui acceptera les décisions sans rien dire. »

Claude Villeneuve, chef d’Équipe Savard, siège à deux comités distincts consacrés au tramway, soit le comité directeur et le comité de réalisation.

Selon lui, il aurait été « utile » et « souhaitable » que le comité directeur se réunisse avant la mise à jour du maire. Cela dit, il mentionne « accorder le bénéfice du doute » au maire Marchand.

Son de cloche semblable chez Étienne Grandmont, directeur général d’Accès transports viables et membre du comité directeur. « On a très hâte que le comité directeur se réunisse, dit-il. On est surtout très confiants que l’administration Marchand veut que le projet se réalise et que les échéanciers soient respectés. »