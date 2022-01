La Gaspésie championne de la vaccination

La région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est la championne en ce qui a trait à la vaccination, près de 64% des résidents ayant déjà reçu leur troisième dose du vaccin quand la moyenne provinciale se situe à 35%.

La vaccination chez les enfants de 5 à 11 ans a également progressé dans la région, avec 75% des jeunes qui ont reçu leur première dose.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a expliqué son succès grâce à son approche personnalisée avec les résidents.

«En Gaspésie, on a une clientèle qui est vulnérable», a mentionné d'entrée de jeu la directrice de la vaccination, Johanne Méthot. «On a des MRC qui sont quand même très pauvres. Les gens n'ont pas toujours accès aux technologies de l'information».

Le CISSS a donc décidé dès le début d'appeler les résidents qui n'avaient pas pris de rendez-vous pour se faire vacciner afin de les aider dans leurs démarches.

Il s'agit d'un énorme soupir de soulagement pour les Madelinots. Au début de la crise sanitaire, l'objectif était de garder le virus en dehors de l'archipel. Avec le variant Omicron, l'objectif est plutôt de garder les hôpitaux désengorgés.

«Nous sommes rassurés, d’autant plus que le système de Santé aux Îles n'a pas la capacité d'accueillir des dizaines et des dizaines de malades en lien avec la COVID-19», a commenté le député Joël Arseneau.

Il a cependant admis que la région a connu une hausse des hospitalisations au cours des dernières semaines, mais qu'elles étaient de courte durée.

«[Les personnes] hospitalisées n'ont pas développé de complications, y compris chez les personnes âgées, les personnes immunosupprimées et les personnes qui ont des facteurs de comorbidités importants», s’est-il réjoui.

Les intervenants de la Gaspésie et des Îles ont d'ailleurs noté une adhésion plus importante au vaccin et que les résidents démontraient moins de réticence à l'idée de se faire vacciner, comparativement à d'autres régions.

