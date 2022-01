L’acteur Serge Postigo charme le grand Paris

Plus de 50 000 billets vendus, des échos dithyrambiques atteignant les États-Unis et des supplémentaires jusqu’en mai. Pas de doute possible, Serge Postigo fait un véritable tabac à Paris avec la comédie musicale Les Producteurs.

On connaît bien Serge Postigo au Québec, que ce soit pour ses différents rôles au petit comme au grand écran, sur nos scènes ou encore à titre de metteur en scène. Mais chez nos cousins français, son nom était jusqu’à tout récemment inconnu.

Certains artistes seraient appréhensifs à l’idée de repartir au bas de l’échelle, devant un nouveau public. Mais pas Serge Postigo. Au contraire.

« Ça faisait longtemps qu’on ne m’avait pas demandé mon nom quand j’entre dans une salle d’audition. Il y a quelque chose de très excitant là-dedans, de pouvoir se présenter à des gens qui n’ont aucun a priori », avance-t-il en entretien téléphonique au Journal.

« Je suis le moins connu de la troupe des Producteurs, alors je sais que j’ai eu ce rôle pour les bonnes raisons ; pas parce qu’ils croyaient que mon nom allait faire vendre des billets », ajoute-t-il, quelques minutes avant de monter sur la scène du Théâtre de Paris.

Premières amours

À raison de sept fois par semaine, Serge Postigo y devient Max Bialystock, un producteur de Broadway sans scrupule qui tente de renflouer ses coffres à l’aide d’une arnaque comptable. Mais, bien évidemment, ce stratagème n’aura pas les effets escomptés, donnant finalement lieu à des scènes hilarantes.

D’abord créée pour le cinéma en 1967, Les Producteurs a été adaptée sur Broadway en 2001, avec Nathan Lane et Matthew Broderick dans les rôles principaux. Les deux acteurs ont ensuite repris ces rôles à l’écran pour le film à succès sorti en 2005.

Voilà qui permet donc à Serge Postigo de revenir à ses premières amours. Hormis quelques remplacements ici et là pour Mary Poppins et Mamma Mia ! (spectacles dont il signait la mise en scène), le comédien n’avait pas tenu la vedette d’une comédie musicale depuis L’Opéra de quat'sous... en 2011.

« Ça fait du bien ! La comédie musicale, c’est ce que je préfère faire sur une scène. Chaque soir, quand je suis derrière le rideau et que j’entends les premières notes, je réalise à nouveau quel privilège j’ai de pouvoir faire ça », plaide-t-il.

Pause COVID

Présentée à guichets fermés depuis décembre dernier, la comédie musicale Les Producteurs a toutefois dû prendre une pause forcée lorsque la COVID-19 s’est invitée sur la scène, fin décembre. En tout, ce sont six artistes et artisans – incluant Serge Postigo – qui ont vu un test de dépistage s’avérer positif.

Quelques jours de repos et un nouveau test négatif plus tard, la troupe a pu reprendre du service, en vertu des mesures sanitaires locales. En revanche, tous les employés du théâtre – autant artistes et artisans que placiers et employés – doivent se soumettre à des tests quotidiens.

« J’ai reçu mes trois doses du vaccin, alors je n’avais que très peu de symptômes. Je m’en suis remis rapidement. Mais on a un pharmacien ou une pharmacienne sur place chaque jour. Même un journaliste qui viendrait faire une entrevue en coulisse doit être testé. On ne prend aucun, mais aucun risque », souligne Serge Postigo.

Quant aux spectateurs, ils doivent présenter leur « pass sanitaire », l’équivalent français du passeport vaccinal, et conserver leur masque tout au long de la représentation.

Supplémentaires

Maintenant que les représentations ont repris leur cours, des dates sont prévues jusqu’en mai prochain. Le comédien ne serait toutefois pas surpris de voir de nouvelles supplémentaires s’ajouter prochainement.

« Ici, tant qu’un spectacle marche, on continue de rouler. Alors qui sait, on continuera peut-être jusqu’en juillet, ou même plus longtemps. On verra », explique Serge Postigo.