Pékin 2022: un état d’esprit différent pour Éliot Grondin

Plus jeune membre de l’équipe canadienne à Pyeonchang en 2018, Éliot Grondin se pointera dans un tout autre état d’esprit à Pékin dans moins de deux semaines.

«Mes performances lors de mes dernières courses et mes résultats de la saison dernière confirment que je vais me présenter aux Jeux de Pékin avec l’objectif de me battre pour une place en grande finale (Top 4), a déclaré le planchiste de Sainte-Marie-de-Beauce, mercredi, lors d’une rencontre en visioconférence très courue. En 2018, j’étais là pour voir c’était quoi les Olympiques et cette expérience va vraiment m’aider. Avec le stress en moins, je pourrai mettre toute mon attention sur la course.»

Malgré un début où les résultats (9e et 32e position) n’ont pas été à la hauteur de ses attentes, Grondin estime qu’il se retrouve dans une très bonne position à l’aube de son départ pour la Chine.

«Je ne suis âgé que de 20 ans et j’ai appris beaucoup en début de saison, a raconté l’auteur d’une 36e position en snowboard cross en Corée du Sud en 2018. L’expérience a rentré. Mon début de saison est la meilleure chose qui pouvait m’arriver. J’ai obtenu une deuxième place à Cervinia (Italie) et je suis toujours dans le Top 5 depuis cette course. J’ai retrouvé mon momentum.»

Première sélection pour McManiman

Contrairement à Grondin dont la sélection pour les Jeux était dans le sac en raison de ses succès l’an dernier, Audrey McManiman a dû réussir de bons résultats en Coupe du monde cette année pour obtenir son billet.

«J’avais un pied dans la porte avec une 7e place l’an dernier, mais j’avais besoin d’un autre Top 8, a-t-elle expliqué. J’ai obtenu une 6e place en Russie et j’ai complété la sélection avec une 8e position. Avec trois Top 8, j’avais rempli les critères de Snowboard Canada.»

«Parce que j’étais tellement concentré sur le travail quotidien, j’ai de la difficulté à réaliser que je suis qualifiée, de poursuivre McManiman. J’ai hâte d’avoir mes vêtements de l’équipe olympique.»

Quels sont ses objectifs à son baptême olympique? «Au début, j’y allais à 50 pour cent pour l’expérience et 50 pour cent pour les résultats, a-t-elle souligné. Mes derniers résultats en Russie m’ont toutefois ouvert la porte à un nouvel état d’esprit. Je vise un Top 8 et je souhaite poursuivre sur mon élan. Je vais conserver la même routine qui fonctionne en Coupe du monde.»

Grondin et McManiman ont participé à la Coupe du monde de Secret Garden à la fin novembre. «J’ai déjà une bonne idée de ce qui m’attend, a-t-elle précisé. Quand je regardais les Jeux à la télévision, je trouvais que les parcours étaient un peu terrifiants, mais j’ai brisé la glace en novembre. Je suis capable moi aussi.»

Actuellement en Autriche, l’équipe canadienne prévoit participer à la dernière Coupe du monde en Italie avant les Jeux en fin de semaine. Un vol depuis Frankfurt les mènera à Pékin au moment venu.