Tuukka Rask ne s’en fait pas

À son deuxième match de la saison, mardi, le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask a déjà affronté un écueil sur sa route qui ne lui offrira pas de cadeau d’ici la fin du calendrier régulier.

Ayant défait les Flyers de Philadelphie 3 à 2 à son entrée en matière, jeudi, le vétéran faisait face cette fois à des rivaux beaucoup plus en forme, les Hurricanes de la Caroline. Et le résultat a été très différent. Le Finlandais a été remplacé par Linus Ullmark après une période de jeu, pendant laquelle il a cédé cinq fois en 12 tirs. Sans trop de peine, les visiteurs ont quitté le TD Garden avec un gain de 7 à 1, laissant leurs rivaux, Rask inclus, pantois.

Cependant, le numéro 40 ne veut pas se laisser abattre par cette mauvaise soirée et a trop d’expérience pour s’écraser.

«Il aurait fallu que je les aide [mes coéquipiers] un peu. Personne n’avait de jambes, donc comme gardien, vous devez parfois prendre le relais et effectuer quelques arrêts. J’aurais dû en faire deux ou trois pour garder le pointage serré. C’était l’une de ces soirées... Au fil des années, l’une des leçons que vous apprenez, c’est que vous n’êtes jamais aussi bon ou mauvais que vous ne le pensez. Il vous faut apprendre à garder le même état d’esprit et à faire confiance au processus», a affirmé Rask selon des propos diffusés sur le site NHL.com.

«Nous n’avons pas effectué du bon travail devant lui, a de son côté affirmé l’entraîneur-chef Bruce Cassidy. On bâtit notre jeu et dernièrement, on a bien performé, beaucoup mieux qu’au début de l’année. Mais ce ne fut évidemment pas le cas cette fois. On n’avait rien.»

Retour sur terre

Pour la formation du Massachusetts, il s’agira de se remettre rapidement sur la voie du succès après avoir subi sa pire défaite de la saison, car elle ne veut pas ouvrir la porte à d’autres clubs de l’Association de l’Est actuellement hors du portrait des séries. Avec 46 points, Boston détient le dernier laissez-passer des équipes repêchées. Malgré une avance de cinq points et quatre parties en main sur ses plus proches poursuivants, les Red Wings de Detroit, il n’est pas question de baisser la garde.

«Certes, on doit apprendre et corriger les trucs à améliorer, a dit le capitaine Patrice Bergeron. Selon moi, nous étions juste à plat, ce n’était pas une question d’exécution. Nous devons être meilleurs, c’est certain. Il s’agit d’un de ces matchs que vous laissez de côté. Vous essayez d’avancer à partir de là.»

Les Bruins auront l’occasion de se ressaisir en accueillant les Capitals de Washington, jeudi. Le duel sera présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

