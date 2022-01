Une «bonne nouvelle» pour les restaurateurs ontariens, promet Ford

Les propriétaires de restaurants et de gyms de l’Ontario auront droit à une «bonne nouvelle» d’ici la fin de la semaine, a promis le premier ministre Doug Ford mercredi.

«Il y aura une nouvelle positive que nous annoncerons cette semaine. Il n’y a personne qui haït encore plus que moi les confinements. Je les déteste, mais la santé est la priorité et je suis les avis du médecin hygiéniste en chef», a affirmé M. Ford en faisant le point avec les médias.

À l’image du Québec, l’Ontario a ordonné la fermeture des gyms et des salles à manger des restaurants le 5 janvier dernier, dans l’espoir de ralentir la propagation du variant Omicron de la COVID-19.

Le premier ministre a assuré avoir «le cœur brisé» en pensant aux entrepreneurs qui ont été obligés de fermer leur commerce dans les dernières semaines.

«Vous savez, je suis un entrepreneur depuis le premier jour et je comprends leurs besoins. [...] On met toutes les ressources possibles pour les appuyer, incluant des prêts de 15 000 $ et le fait d’assumer les coûts d’électricité, mais rien ne peut compenser une fermeture», a poursuivi le premier ministre.

Sans s’avancer sur le contenu de l’annonce promise, tout porte à croire qu’une réouverture, à tout le moins partielle, est en vue pour les restaurants ontariens.

«Espérons que les clients seront de retour et qu’ils se sentiront en confiance, pour aller à leur restaurant ou leur gym favori», a notamment affirmé M. Ford.

Comme le Québec, l’Ontario semble avoir atteint le sommet de la crise, avec un nombre d’hospitalisations qui tend vers un point d’équilibre entre les entrées et les sorties.

La province cumulait, mercredi, 4132 patients infectés dans ses hôpitaux, dont 589 aux soins intensifs. L’Ontario a aussi déploré 59 décès liés au virus.

