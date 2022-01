Une industrie florissante malgré une hausse des prix

Des fleuristes, notamment en Mauricie, ont vu leurs ventes augmenter depuis le début de la pandémie, malgré le fait que le prix de détail pour un bouquet ait augmenté de près de 40 % dans certains cas.

L’inflation a donc touché l’industrie florale comme beaucoup d’autres domaines durant la pandémie.

«Un bouquet de sept tiges coûtait 40 $ il y a deux ans. Maintenant, il se détaille autour de 50-55 $. Comme mes ventes ont augmenté depuis le début de la pandémie, j’avais besoin de plus d’employés. Par conséquent, je n’ai pas eu le choix d’augmenter le prix des fleurs», a mentionné en entrevue Nathalie Clément, propriétaire de Nathalie Fleuriste, à Louiseville.

À Trois-Rivières, Lise Gauthier, directrice générale de Gauthier fleurs et jardins, a expliqué qu’elle tente de garder le prix de ses bouquets raisonnable. À cet égard, l’entreprise a absorbé une partie de la hausse du prix des fleurs. Mme Gauthier a précisé que sa principale difficulté est survenue au début de la pandémie en raison des problèmes d’approvisionnement. «Il manquait d’avions pour les fleurs provenant d’Amérique du Sud. Heureusement, les transporteurs se sont ajustés et la situation est rétablie.»

Cela dit, elle a remarqué que les gens qui offrent ce cadeau ne vont pas nécessairement regarder le montant de la facture. «L’an dernier, les restaurants étaient fermés. Les clients n’ont pas hésité à débourser pour acheter des fleurs. «C’est une façon de rester en contact avec nos proches en respectant la distanciation sociale», a-t-elle lancé à la blague, mais avec un fond de sérieux.

Même son de cloche du côté de Mme Clément, qui dit avoir remarqué que plusieurs personnes ont décidé de se tourner vers les fleuristes pour offrir une petite attention aux gens qu’ils aiment, car les contacts sociaux sont limités depuis un bon moment. «Les livraisons de fleurs ont augmenté que ce soit chez les particuliers ou dans les hôpitaux.»

Salaire minimum

En ce qui concerne la hausse du salaire minimum qui passera à 14,25 $ l'heure le 1er mai prochain, les avis des deux dames sont partagés. «Le coût de la vie augmente et c’est normal que les salaires fassent la même chose. Nous allons tenter de ne pas refiler la facture aux consommateurs», de dire Mme Gauthier.

Quant à Mme Clément, elle avait calculé son budget en prévision d’une éventuelle hausse du salaire minimum. Cependant, ce tarif horaire ne doit pas augmenter beaucoup plus sans quoi elle pourrait être forcée de réduire son personnel.

Les deux commerçantes s’attendent à une autre excellente Saint-Valentin le mois prochain.

