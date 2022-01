Villeneuve critique la gestion de Marchand sur le déneigement

Les sorties publiques faites par l’administration Marchand sur le déneigement créent une « pression » inutile sur les employés affectés à cette tâche, croit le chef de l’opposition à l’hôtel de ville.

• À lire aussi: Deuxième bordée en trois jours à Québec: une «course à relais» pour les déneigeurs

Claude Villeneuve dit avoir de la difficulté à comprendre les intentions de l’administration Marchand quant au déneigement. Depuis décembre, l’équipe du maire parle d’une méthode « expérimentale » qu’on tente d’implanter et d’ajustements à faire au fur et à mesure. M. Villeneuve sent l’incompréhension chez les citoyens aussi.

« Une question que je reçois de la part des citoyens : qu’est-ce qu’ils essaient de faire ? On ne comprend pas ce qu’ils font et les changements qu’ils cherchent à apporter. Je ne la vois pas, l’amélioration qui est recherchée. [...] Arrêtons de faire des communications là-dessus et laissons les équipes travailler. »

« Moins d’expérimentation »

Parler d’expérimentation est contre-productif, dit-il. « À la fin, on veut moins d’expérimentation et plus de résultats. »

Les diverses sorties sur ce sujet créent, selon lui, des attentes qui se répercutent chez les employés chargés d’effectuer le travail sur le terrain. « C’est pas une pression sympathique pour nos travailleurs qui sortent pour le déneigement que le politique passe son temps à sortir pour promettre des améliorations. Les gars connaissent leur job, ils savent comment faire. »

D’autant plus, dit-il, que le déneigement est un éternel sujet de conversation à Québec. « J’ai l’impression que c’est un peu perdu d’avance pour une administration d’essayer de faire des gains politiques sur le déneigement. »

Claude Villeneuve a d’ailleurs choisi de prendre ce dossier parmi ses responsabilités. Il dévoilera bientôt celles des autres membres de son équipe.