ROY, Martin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 janvier 2022, à l'âge de 76 ans est décédé monsieur Martin Roy, époux de madame Anna Meeuwsen, fils de feu monsieur Marc Aurèle Roy dame et de feu madame Marie-Ange Lamontagne. Il demeurait à St-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Liliane (Gilles Bernier), son fils feu Julien (Janine Giroux); ses petits-enfants : Alexandre et Mélissa, Evelyne (Félix Boutin- Lemelin), Marky, Marvyn et Mathys. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Clarisse (feu Georges-Aimé Rhéaume), Françoise (feu Gérard Giroux), Huguette (Bertrand Carrier), Raynald (Eliane Baril), Colette (feu Robert Hallé), Diane (feu Jean-Paul Carrier), Gilles (Louise Rancourt), Christiane (Michel Prevost) et Serge (Anne Hébert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s.