DES ROCHES, Marc



À la Résidence Coté-Jardins de Québec, le 18 décembre 2021 à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédé monsieur Marc Des Roches, époux de madame Yolande Godbout. Il était le fils de feu Wilbrod Des Roches et de feu Marguerite Amyot. Il était également le frère de feu Guy Des Roches. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Michèle Plante (Mimi Des Roches), Monique Godbout (Michel Légaré), Percy Godbout (Louise Landry), feu Yves Godbout, feu Andrée Fortin et feu Jean Godbout. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,le dimanche 30 janvier 2022 de 13 h 30 à 15 h 30. L'inhumation se fera au cimetière Belmont à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel soignant du Manioir Archer, du Centre Hospitalier de l'Université Laval (CHUL) et de la Résidence Cöté-Jardins pour les bons soins prodigués. Un remerciement particulier à ses grands amis, Lisette et Marc St-Pierre, pour leur dévouement et leur soutien constant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.