HARDY VERREAULT, Rose de Lima



À l'IUCPQ le 25 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Rose De Lima Hardy, épouse de feu monsieur Charles Verreault. Elle était native de Saint-Léonard-de-Portneuf et demeurait à Donnacona.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Hardy laisse dans le deuil ses enfants : feu Reine (Ghyslain Beaupré), feu Jocelyn, Fabienne (Francine Boulianne) et Daniel (Martine Plamondon); ses petits-enfants: Mélanie, Bernard (Stéphanie), Katia (Philippe) et Samuel (Elizabeth); ses arrière-petits-enfants: Emmanuel, Alexandre, Xavier, Benjamin, Élodie et Raphaël; ses frères et sœurs: feu Ovila (feu Rachel Trudel), feu Alice (feu Albert Genois), feu Marie-Ange (feu Arthur Paquet), feu Wilfrid (feu Irène Leclerc), feu Raymond (feu Marie-Anne Huot), feu Léger (feu Réjeanne Anger), feu Georges-Henry (feu Fernande Huot), feu Noéma (feu Julien Berrouard), feu Gratien (feu Fernande Lortie), Marie-Paule (feu Ludger Bhérer), feu André (feu Henriette Cantin) et Marie-Anna (Michel Piché); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verreault : feu Cécile (feu Maurice Labonté), feu Emile (feu Marie-Ange Trudel), Thérèse (feu Roger Moisan), feu Lucina (feu Roch Julien), Georges (Jacqueline Matte), Aurélien (Thérèse Boutet), feu Yvon (Huguette Bérubé), Roméo (feu Jacqueline Dorval), Aline (feu Fernand Cantin), Jean-Guy (Lise Tessier) et Louis (Pauline Moisan). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Sainte-Marie à Donnacona pour les bons soins apportés.