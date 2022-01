PAQUET, Irène Gilbert



Au CHSLD de Donnacona, le 20 décembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Irène Gilbert, épouse de feu monsieur Fernand Paquet et fille de feu monsieur Georges-Henri Gilbert et de feu madame Lucienne Paquet. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Gilbert laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Jean-Claude Tessier), Gaétan (feu Francine Boucher, Lucie Filliatrault), Jean-Yves (Clémence Bergeron), Monique (Marc Charbonneau), Johanne (Denis Tessier), Yvon (France Genois); ses petits-enfants: Caroline, Isabelle, Martin, François, Guillaume, Valérie, Audrey, Maude, Jean-Philippe, Claudia, Ann-Sophie, Olivier et leur conjoint, conjointe; ses 12 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs de la famille Gilbert: Aline (feu Rock Bussières, feu Oswald Beaupré), feu Colette (feu André Bussières), feu René (Yvette Touzin), feu Marjolaine (feu Paul Genest), Nicole (feu Guy Faucher), feu Anita (feu Olier Julien); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet: Germaine (feu Roland Binette), feu Rita (feu Charles-Édouard Julien), feu Charles-Henri (feu Thérèse Giroux), feu Père Claude o.m.i., feu Gilbert (Noëlla Chastenay) et Jeannine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Il n'y aura pas de condoléances.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 https://fsssp.ca/.