GAGNON, Joseph



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 23 décembre 2021, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé monsieur Joseph Gagnon, fils de feu madame Laura Lévesque et de feu monsieur Wilfrid Gagnon. Il demeurait à Lévis.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil son frère feu Gérard (sa belle-sœur Florence Blais), sa sœur feu Aline, ses deux nièces: Martine et Manon; ainsi que tous ses amis de la Croisée du Bonheur. La famille tient à remercier grandement l'équipe de la Résidence la Croisée du Bonheur de Beaumont ainsi que celle du Centre d'accueil Saint-Joseph pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du Patro de Lévis où monsieur a été bénévole pendant de nombreuses années.